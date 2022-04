Albaiulianca Diana Ignat – iarăși vicecampioană națională la baschet Under 20

Pentru al doilea an consecutiv, Diana Ignat-Kleemann a devenit vicecampioană națională la baschet, cu CSM Târgoviște, în competiția feminină Under 20.

Talentata baschetbalistă în vârstă de 20 de ani s-a clasat pe trepta a doua a podiumului cu gruparea de lângă Turnului Chindiei, în urma campioanei CSȘ Alexandria (a câștigat titlul al treilea an la rând). Teleormănencele au terminat întrecerea fără înfrângere (ultimul turneu a fost în Sala “Horia Demian”), cu 12 victorii din tot atâtea meciuri, iar podiumul a fost completat de CSȘ CSM Târgoviște (bilanț 8 victorii și 4 înfrângeri) și CS Universitatea Cluj-Napoca (5-9), mai participând Olimpia București (3-9) și Universitatea Oradea (0-12).

“Sunt foarte fericită că și anul acesta am ocupat un loc pe podium și totodată să fim a doua echipă cu cel mai mare punctaj din grupă. În comparație cu anul trecut am avut un mic dezavantaj datorită faptului că în componența echipei noastre au fost doar 8 jucătoare. Cu toate acestea am reușit să cucerim argintul ceea ce demonstrează că munca în echipă și ambitia aduc rezultate favorabile. Le mulțumesc antrenorilor și tuturor celor care ne au susținut!”, a transmis Diana Ignat.

Descoperită în Cetatea Marii Uniri de antrenorul Valentin Urian, baschetbalista a deslușit tainele sportului sub panou la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Încă de la vârste fragede, deși era mai mereu mai mică, a fost convocată în reprezentativa României la diferite categorii (Under 15, Under 16, Under 17, Under 18). La sfârșitul anului 2017, la doar 15 ani, a jucat în sezon pe prima scenă, la CSU Alba Iulia, care însă ulterior s-a desființat. A trecut două sezoane la BC Sirius Tg. Mureș, iar din 2020 activează în Liga Națională la CS Municipal Târgoviște. Și în ultimii ani s-a bucurat de convocări sub “tricolor”, în 2019 la naționala Under 18 de 3×3 (în Georgia, la Tbilisi), în 2020 în Ungaria, la Debrecen (World Cup), iar anut trecut la reprezentativa României Under 20 (Skopje, Macedonia, FIBA European Challengers)