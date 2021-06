Albaiulianca Diana Ignat, convocată la reprezentativa României Under 20 de baschet feminin!

Talentata jucătoare de baschet Diana Kleeman Ignat a fost convocată la echipa națională a României Under 20, în vederea participării la FIBA European Challengers, în perioada 13-18 iulie, în Macedonia, asta după un stagiu centralizat de pregătire la Târgoviște (2-11 iulie).

“Tricolorele” vor juca la Skopje, într-o grupă de 5 echipe, alături de Slovacia, Luxemburg, Macedonia de Nord și Kosovo, într-un sistem fiecare cu fiecare.

“Mă bucur enorm că în sfârșit se va desfășura Campionatul European, după o pauză forțată, cauzată de pandemie. Sper să reușim rezultate pozitive, să ne clasăm pe un loc cât mai bun și să ne calificăm. Pe această cale le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la pregătirea mea în ultimul sezon”, a spus jucătoarea în vârstă de 19 ani (împliniți în 9 februarie).

Vara trecută, în plină pandemie, Diana Ignat, s-a bucurat de o nouă convocare la loturile naționale, asemenea provocări devenind deja obișnuință pentru sportiva din Cetatea Marii Uniri. Jucătoarea a fost solicitată pentru acțiunile reprezentativei feminine 3×3 a României, lot coordonat de Monica Șania-Nicolaescu, în vederea participării la FIBA 3×3 Under 18 World Cup 2020 din Ungaria (Debrecen, Hajdú-Bihar), iar în urmă cu doi ani a îmbrăcat iarăși echipamentul “tricolor” la 3×3 Europe Cup Under 17, în Georgia, la Tbilisi (locul 11 din 24 de echipe).

Considerată o jucătoare cu un potențial extraordinar, Diana Ignat a fost legitimată stagiunea trecută la CSM Târgoviște, cu care a devenit vicecampioană națională la Under 20 și a terminat pe pziiția a 5-a în Liga Națională de baschet, iar în sezonul 2019/2020 a fost tot pe prima scenă, la BC Sirius Mureșul Târgu Mureș. În 2018, după ce CSU Alba Iulia, echipa din orașul natal, a aruncat prosopul, abandonând activitatea, baschetbalista albaiuliană a rămas în elită, trecând la CS Municipal Tg. Mureș.

Diana a deslușit tainele baschetului la LPS Alba Iulia (antrenor Valentin Urian), bucurându-se încă de la vârste fragede cu prezențele în echipa națională a României, la diverse categorii competiționale (Under 15, Under 16, Under 17, Under 18), chiar dacă era mai mereu mai mică la nivelul vârstei, participând la competiții de nivel european. Cu naționala Under 16, Diana Kleemann Ignat a fost prezentă la turneul Campionatului European, Divizia B, din Muntenegru, de la Podgorica, România clasându-se pe locul șase din 24 de echipe.