Alba, printre județele cu cea mai mare rată a șomajului din Regiunea Centru: Topul localităților cu cei mai mulți oameni fără loc de muncă

În luna APRILIE 2024 rata şomajului a fost de 3,2% (3,4% femei), mai mică decât rata înregistrată în luna corespunzătoare din anul 2023, 3,4% (3,8% femei) și peste media înregistrată la nivel național, 3,1% (3,2% femei).

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2024 în judeţul Alba a fost de 4997 persoane, în scadere cu 323 persoane (-6,1%) comparativ cu luna anterioara și cu 431 persoane (-7,9%) comparativ cu luna aprilie 2023; femeile reprezentau la această dată 48,8% din numărul total al şomerilor ( 2440 femei).

Structura după nivelul de instruire arată că 71,9% din şomerii înregistraţi sunt absolvenţi ai învăţământului primar, gimnazial şi profesional, 20,9% sunt persoane cu studii liceale şi postliceale şi 7,2% persoane cu studii superioare.

Din totalul de 4997 someri, 1652 someri (33,1%) sunt in mediul urban si 3345 (66,9%) sunt in mediul rural, fata de luna anterioara numarul somerilor a scazut cu 6,8% in mediul urban si cu 5,7% in mediul rural.

Cel mai mare număr de şomeri din înregistrat la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba a fost în Alba Iulia (385 persoane) urmat de Blaj (319 persoane), Campeni (194 persoane) si Sebeș (176 persoane). In mediul rural , comunele cu cel mai mare număr de şomeri înregistraţi sunt: Jidvei (363 persoane), Cetatea de Balta (314 persoane), Sona (199 persoane), Craciunelu de Jos (170 persoane), Scărişoara (157 persoane), Rosia Montana (140 persoane), Bistra (121 persoane), Albac (121 persoane), Avram Iancu (120 persoane). Comunele cu cel mai mic numar de someri sunt: Mogos, Ocolis, Rameț (4 persoane), Ceru Bacainti, Intregalde, Ponor (5 persoane), Dostat și Stremț (8 persoane), iar in comunele Bucerdea Granoasa, Cut și Ohaba nu se inregistreaza nici un somer.

Ponderea numărului de şomeri înregistraţi în totalul populaţiei cu vârstă de muncă (bărbați 16-65 ani și femei 16-62 ani ), în luna aprilie 2024 a fost de 2,2% (2,2% femei). Dintre oraşe, cu cele mai mari ponderi se remarcă: Câmpeni (4,5%), Baia de Aries (2,8%), Blaj si Abrud (2,6%), iar cu cele mai mici ponderi orașele Cugir (0,6%), Alba Iulia si Teius (0,8%), Sebes (0,9%). În mediul rural, cele mai mari ponderi ( peste 10%) ale numărului de şomeri înregistraţi în numărul total al populaţiei cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărişoara (19,6%), Cetatea de Balta (16,5%), Avram Iancu (14,4%), Craciunelu de Jos (12,8%), Vadu Motilor (11,3%), Jidvei (10,9%) si Albac (10,2%). Valoare sub 1% s-a înregistrat în comunele: Bucerdea Granoasa, Cut si Ohaba (0%, nici un somer inregistrat), Stremt (0,6%), Berghin si Rametea (0,7%), Mihalt si Ciugud (0,8%), Santimbru (0,9%).

Rata şomajului a fost în luna aprilie 2024 de 3,2% (3,4% în martie 2024 și în aprilie 2023), peste nivelul ratei înregistrate la nivel național (3,1%).În rândul femeilor rata şomajului a fost de 3,4% (3,6% in luna anterioara si 3,8% in luna aprilie 2023), iar în rândul bărbaţilor de 3% (3,2% în martie 2024 și în aprilie 2023). În funcţie de rata şomajului, judeţul Alba se situează în luna aprilie 2024 pe locul 17 în ierarhia județelor ordonate crescător.

Rata şomajului înregistrată în Regiunea Centru, calculată ca raport între numărul şomerilor şi populaţia activă civilă, a fost în luna aprilie 2024 de 3,2% (3,4% în rândul femeilor), mai mare cu 0,1 față de valoarea înregistrata la nivel naţional: 3,1% (3,2% în rândul femeilor). Cea mai mare rata a şomajului s-a înregistrat în judeţele Harghita 4,5%, Covasna 3,9%, Mureș 3,5%, Alba 3,2%, Sibiu de 2,6% și Brașov 2,5%.

