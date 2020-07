Alba Iulia Music & Film Festival: Sute de oameni prezenți, în contextul măsurilor de distanțare socială și o zi „bonus” de festival

8 iulie 2020 – Filme și concerte, întâlniri cu invitați din lumea cinematografiei, artă interactivă, cu toate și-au găsit un loc în programul Alba Iulia Music & Film Festival 2020, în condițiile dificile specifice perioadei și a vremii instabile care a planat deasupra evenimentelor. Organizatorii au luat decizia inedită de a prelungi festivalul cu o zi pentru a putea oferi publicului toate filmele promise în programul inițial.

În contextul măsurilor de siguranță necesare în această perioadă, festivalul a încercat să asigure o capacitate cât mai mare în toate locațiile sale de desfășurare, cu respectarea strictă a condițiilor de distanțare socială. În acest fel, 270 de oameni au putut urmări din perimetrul festivalului evenimentele de pe scena din Piața Cetății, în timp ce Piața Vestică și Esplanada Obeliscului au putut găzdui proiecții cu maxim 100 de persoane. Organizatorii au pus la dispoziție lichid pentru dezinfectarea mâinilor și au oferit fiecărei persoane care intra în spațiile festivalului o mască de protecție.

Vineri seara, primul cuvânt le-a aparținut artiștilor din Concert în 4: Ada Milea, Bobo Burlăcianu (Fără Zahăr), Anca Hanu și Cristi Rigman au asigurat un start perfect, cu multă bună dispoziție, fiecare scaun din Piața Cetății fiind ocupat. Animația made in Romania care a cucerit festivalurile europene, Călătoria fantastică a Maronei, a fost un final perfect și plin de emoție pentru prima zi a Alba Iulia Music & Film.

În spațiul istoric al Pieței Cetății, seara de sâmbătă a adus în fața publicului muzică inspirată din folclorul românesc și un film despre un episod esențial din istoria noastră. Cobzality au dat startul serii cu ritmuri electro-world, concertul fiind urmat de proiecția filmului biografic Cardinalul, care documentează viața episcopului (pe atunci) Iuliu Hossu, de la Marea Unire la temnițele comuniste la care a fost condamnat. Actorul din rolul principal, Radu Botar, s-a întors, special pentru festival, la Alba Iulia, orașul în care au și avut loc o parte din filmări. Pe scena din Piața Cetății, el a vorbit despre importanța unor asemenea filme, dar și provocările unui rol precum cel din Cardinalul: „Faptele pe care le veți vedea în acest film sunt 100% reale, reprezintă o istorie care trebuie spusă. Cred că participarea mea la acest film a fost o întâmplare, un miracol, a fost un rol pentru care am studiat multe imagini cu Iuliu Hossu, înregistrarea vocii lui și, bineînțeles, foarte multă informație”.

Tot sâmbătă, filmul Urma a avut prima proiecție publică la Alba Iulia, după ce, în martie, starea de urgență a suspendat turneul de lansare. „Sunt extrem de bucuros să fiu la Alba Iulia și spun acest lucru pentru că filmul nostru a rulat o săptămână, iar apoi nu a mai putut fi văzut până acum. Suntem recunoscători pentru fiecare spectator”, le-a spus celor prezenți în Piața Vestică regizorul Dorian Boguță. Regizorul și actrița Irina Rădulescu, interpreta rolului Ana, au vorbit despre munca din spatele realizării filmului, despre scenariu și complexitatea personajelor, dar și despre tema propusă de acest film – despre moștenirea, urma, pe care fiecare dintre noi o lasă, despre iubire și despre efectele perfecțiunii.

Seara de duminică a fost prilejul unor experiențe inedite la cineconcertul Der Golem, o întâlnirii a cinematografiei clasice și a magiei cu muzica live a artistului clujean Danaga, în decorul spectaculos al Esplanadei Obeliscului. La cererea publicului, a fost reprogramată duminică seara și proiecția Parazit, filmul sud-coreean devenit primul film de altă limbă decât engleza care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, iar Piața Cetății a găzduit proiecția emoționatului documentar Colectiv.

În mod neobișnuit, festivalul din acest an s-a întins pe patru zile, organizatorii luând decizia de a proiecta luni seara filmele care fuseseră reprogramate din cauza condițiilor meteo instabile. Astfel, într-o zi „bonus” de festival, albaiulienii au putut urmări filme în care muzica are rolul principal: Yesterday, comedia ce are loc într-un univers alternativ în care trupa The Beatles nu a existat, Rocketman, legenda lui Elton John, și Liam Gallagher: As it was, despre încercările solistului Oasis de a reveni la gloria de odinioară.

***

Alba Iulia Music & Film Festival este prezentat de TIFF, în organizarea Asociației Film și Cultură Urbană (AFCU) și a Primăriei Municipiului Alba Iulia.

