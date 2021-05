Alba Iulia intră în era „datelor deschise”. Liviu Stanciu, responsabil de strategia smart city: „Începem cu municipalitatea, vrem să digitalizăm tot procesul primăriei”

Primăria cu 11 clădiri care vrea să se facă „smart”. Alba Iulia are în lucru strategie de smart city și anunță lansarea unei platforme de open data.

Liviu Stanciu, responsabil de strategia smart city în Alba-Iulia, unul dintre orașele care testează de ceva vreme soluții „smart”, a anunțat în cadrul Cluj Innovation Days că municipalitatea va avea în acest an o strategie pe această temă. „Noi am testat peste 100 de mici proiecte-pilot, în perioada 2017-2019, cu 45 de companii private. Am testat soluții pe costul companiilor, primăria a venit doar cu logistica și resursa umană.

A fost o primă inițiativă de a afla ce înseamnă un smart city. Am descoperit că un smart city e departe, e greu de implementat, complicat. E foarte complicat pentru o municipalitate să facă transformarea digitală a unui oraș, un organism complex”, a spus Stanciu. „O soluție smart city trebuie să aibă o regulă simplă pentru a fi fezabilă, să fie folosită la potențial maxim. Degeaba ai o soluție grozavă, dacă nu o folosește nimeni e moartă. Încercăm acum să implementăm doar soluții foarte relevante.

Nu putem face asta fără strategie. Din 2019, am pornit niște proiecte și pentru a dezvolta o strategie nouă de smart city lucrăm acum cu clusterul Cluj IT. Suntem interesați de o strategie care e utilă pentru noi și cetățeni. Anul acesta vom avea această strategie și vom începe să lucrăm pe strategie, să implementăm soluții mici și mari”, a spus reprezentantul municipalității din Alba Iula. Bugetul local merge spre nevoile de bază ale orașului, așa că transformarea în smart city s-ar putea face accesând fonduri europene. Suciu a mai explicat că primii pași spre smart city încep în clădirea primăriei, în digitalizarea activităților de zi cu zi. De asemenea, se va lansat o platformă de date deschise.

„Conform strategiei pe care o dezvoltăm, vom lansa o platformă de open data, cu peste 10 seturi de date. Asta poate că nu e foarte important pentru cetățeni, deși ei sunt principalii beneficiari ai ideii de smart city. Dar ne gândim și la mediul de afaceri, investitorii au nevoie de platformă open data să vadă unde să investească. Un oraș fără investitori nu e smart city, un oraș fără cetățeni digitalizați nu e smart city, un oraș cu o primărie nedigitalizată nu e smart city”, a punctat Stanciu.

„E foarte ciudat ca în 2021 să lucrezi cu dosare și să iei o hârtie ca să o duci dintr-un birou în altul, când toate se pot face digital, sunt multe companii care oferă soluții, dar cu un buget de oraș mic trebuie să scriem proiecte ca să implementăm soluțiile potrivite. Începem cu municipalitatea, vrem să digitalizăm tot procesul primăriei, apoi să ne deschidem spre oraș și cetățeni, să le oferim soluții smart. În primul rând, am vrea să nu le consumăm timpul mutând hârtii dintr-o clădire în alta. Avem 11 clădiri ale primăriei. Vrem să digitalizăm tot procesul”, transmite reprezentantul primăriei din Alba Iulia. Acesta a mai menționat că la nivel local se pregătesc proiecte de mobilitate și infrastructură.

Sursa: g4media.ro