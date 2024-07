Alba, fără antrenor pe prima scenă: aiudeanul Bogdan Andone a părăsit FC Botoșani

Speculațiile din ultima perioadă s-au confirmat, iar aiudeanul Bogdan Andone s-a despărțit de FC Botoșani, formație preluată la finele anului trecut. Alba rămâne fără antrenor pe prima scenă, Bogdan Andone fiind primul antrenor care pleacă de la o formație de pe prima scenă, după doar două etape. Andone (49 de ani) a preluat echipa în decembrie 2023 de pe ultimul loc și a reușit să o salveze de la retrogradare, rezultat considerat o adevărată minune la finele campionatului trecut.

„După discuțiile din ultimele zile cu patronul echipei am decis de comun acord să întrerupem colaborarea! Mulțumesc dl Valeriu Iftime, președintelui Adi Ignat, prietenului meu Mihai Roman, tuturor oamenilor care lucrează la club, staff medical, staff auxiliar, magaziner. Mulțumesc staff-ului tehnic, cu care am colaborat foarte bine! Mulțumesc suporterilor, oamenilor din toată zona Botoșaniului care au fost alături de echipă si au susținut echipa în momente extrem de grele. Mulțumesc jucătorilor pentru modul în care s-au antrenat și au jucat în toată perioada în care am lucrat împreună, si pentru credința lor in realizarea obiectivului din sezonul trecut. Împreună am realizat imposibilul, un miracol, anume rămânerea in Liga 1! Mult succes FC Botoșani!”, este mesajul lui Bogdan Andone.

Cu Bogdan Andone pe bancă, FC Botoşani a câştigat opt meciuri, a remizat în cinci jocuri şi a suferit nouă înfrângeri. În actuala ediție a Superligii, FC Botoşani a pierdut primele sale două meciuri, 2-3 acasă cu Oțelul Galați şi 0-1 în deplasare cu Poli Iaşi. În momentul în care a preluat gruparea moldoveană, Andone era creditat cu puține șanse de a reuși, dar în cele din urmă FC Botoșani s-a salvat (baraj cu CS Mioveni) și bifează al 12-lea campionat consecutiv în elită. În privința succesorului său, acesta este Liviu Ciobotariu, antrenor liber de contract

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI