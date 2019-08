Alba Carolina Beach Volleyball Tournament, ediția a IV-a | Eveniment sportiv, cu latură caritabilă

În acest sfârșit de săptămână, Astoria Pool Park va găzdui cea de a patra ediție a competiției „Alba Carolina Beach Volleyball Tournament”, un turneu de volei pe nisip pentru amatori – sportivi nelegitimați, care va reuni peste 70 de sportivi din întreaga țară.

Locul de desfășurare a competiției este terenul de volei pe plajă din cadrul complexului Astoria Pool Park. Meciurile vor fi disputate în sistemul 2 din 3 seturi până la 15 în competiția fetelor și 2 din 3 seturi până la 21 în competiția băieților, setul 3 fiind până la 15.

Tabloul competițional și ordinea meciurilor sunt publicate pe pagina evenimentului. Meciurile vor debuta joi, 22.08, de la ora 16:00, iar echipele vor juca și pe nocturnă, ultimul meci al zilei începând la 23:20. Finalele și festivitatea de premiere vor avea loc duminică, 25 august.

Începând din acest an, Alba Carolina Beach Volleyball Tournament va avea și o parte caritabilă. Participanții vor face donații pe parcursul evenimentului, iar de suma strânsă se va achiziționa echipament sportive pentru Casa de copii “Riță Gărgăriță” din Alba Iulia.

O altă noutate a acestei ediții este organizarea de concursuri și pentru spectatori. Așadar în pauzele dintre meciuri, cei prezenți la Astoria Pool Park vor fi invitați să participe la diverse probe cu premii surpriză. Gazdele au pregătit șezlonguri și umbrele în jurul terenului, pentru ca spectatorii să se bucure atât de vremea bună, cât și de spectacolul meciurilor.

Evenimentul este la cea de a patra ediție și este singurul turneu de volei pe nisip din județul Alba. Dat fiind interesul mare pentru această competiție, organizatorii au prelungit perioada de desfășurare la patru zile și speră ca pe viitor să ofere ocazia cât mai multor jucători să participe. Ducu Petrovici, președintele Alba Carolina Sport Team, afirmă: „Ne bucură să vedem că de la an la an, notorietatea turneului a crescut, fiind unul dintre cele mai apreciate concursuri la nivel național. Anul acesta, am fost nevoiți să închidem înscrierile cu două săptămâni înainte de competiție, pentru că locurile disponibile au fost ocupate foarte rapid. Participanții apreciază mai ales calitatea terenului și a organizării, dotările suplimentare de care se pot bucura la Astoria Pool Park și, nu în ultimul rând, atmosfera care se crează în jurul terenului de joc. Este cu adevărat o competiție care aduce multă valoare orașului Alba Iulia și ne bucurăm că avem în contiunare susținerea partenerilor noștri în a organiza acest turneu.”

Alba Carolina Beach Volleyball Tournament este organizat de Asociația Sportivă „Alba Carolina Sport Team”, alături de Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Sponsorul principal al competiției este Florea Grup, iar parteneri sunt Astoria Pool Park, Hotel Transilvania, Nico Automobile, clinica Dental Park și Primăria Municipiului Alba Iulia.