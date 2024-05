Alb-negrii”, meci pentru istorie! Mâine, CSM Unirea Alba Iulia – CS Dinamo, finala Under 19, la Buftea, la ora 10.00

Mâine, la ora 10.00, pe Buftea, se dispută finala Campionatului Național Under 19, între CSM Unirea Alba Iulia și CS Dinamo, jocul urmând a fi transmis pe platforma FRF.TV.

Este un meci pentru istoria fotbalistică a grupării „alb-negrilor”, echipa pregătită de George Țălnar realizând deja una dintre cele mai importante performanțe ale fotbalului juvenil din Cetatea Marii Uniri. Pentru a accede în ultimul act al competiției, CSM Unirea Alba Iulia a trecut, în jocuri eliminatorii, pe propriul teren, de CSM Satu Mare și CSM Reșița, victorii cu 1-0, goluri D. Nistor, respectiv R. Nistor, plus semifinala cu CS Șelimbăr (decisă la loviturile de departajare, 8-7).

*Au în față câștigătoarea Cupei României

CS Dinamo București a cucerit, de curând, în urmă cu două săptămâni, trofeul Cupei României, după o finală tot la Buftea, scor 7-0 cu Sporting Cluj, tocmai formația care a eliminat CSM Unirea Alba Iulia în optimile de finală (la loviturile de departajare, revenind de la 1-4 în minutul 86!), după un „thriller”. Gruparea „alb-roșie” a ajuns în finală după ce a eliminat Metaloglobus București (7-1), Progresul Spartac (2-1) și FC Bacău (6-5, după loviturile de departajare). O parte dintre jucători sunt utilizați de antrenorul Mihai Dobre și la formația de Liga 3 care se bate pentru promovarea în eșalonul secund. În primul baraj, CS Dinamo a eliminat Dunărea Călărași (3-1 și 1-0) și va disputa finala cu CS Afumați (turul, sâmbătă, 1 iunie). Și ardelenii se bazează pe jucători trecut prin eșalonul terț, cum ar fi Al. Stoian și Vl. Stanciu (împrumutați de la FC Dinamo), P. Codrea, Ardeiu, D. Nistor, R. Nistor și Sebaș.

„Mergem acolo cu bucurie în suflet și cu încrederea că putem obține maximum din acest meci. Suntem convinși că ne așteaptă o partidă foarte grea, mai ales că întâlnim un adversar valoros care are experiența unor astfel de confruntări cu miză. În acest gen de jocuri echipa care va avea mai multă stăpânire de sine, mai multă răbdare și concentrare va reuși să se impună… indiferent de valoarea loturilor. Am cei mai minunați băieți, am format un grup senzațional care va lupta până la ultima picătură de energie. Alba Iulia trăiește o premieră prin disputarea unei astfel de finale la categoria juniorilor mari. Sunt convins că premiera va fi inegalabilă la finalul întâlnirii. Mulțumim universului pentru ceea ce trăim în aceste momente. E o onoare pentru mine să antrenez astfel de jucători, să lucrez și să colaborez cu oameni deosebiți. Trebuie concentrare maximă. Alba Iulia are potențial”, a transmis George Țălnar. Colaboratorii sunt Adrian Roman, Cătălin Popa și Florin Codleanu.

Ca un arc peste timp, în urmă cu 26 de ani, George Țălnar, împreună cu Horațiu Rusu și Mircea Oprea, făceau parte din generația Unirii Alba Iulia calificată la turneul final al juniorilor. Competiția s-a disputat la Onești, într-un alt format, în 1998.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

