Ajutor financiar pentru familiile din Alba Iulia cu copii care nu au mai prins loc în creșă. Proiectul votat de CL

Avizul epidemiologic și adeverința pentru orele de sport NU mai sunt necesare în anul școlar 2021-2022. Care sunt excepțiile de la noile reguli

Adeverința medicală care trebuia luată contra cost, în fiecare an, de la medicul de familie pentru a dovedi că elevul poate să participe la orele de educație fizică a fost eliminată de Ministerul Sănătății și cel al Educației, prevede un ordin comun al celor două instituții. Rămâne în vigoare doar scutirea parțială/totală de ore de educație fizică, atunci când elevul nu poate să participe la aceste ore din motive medicale. Anunțul a fost făcut de președintele Patronatului Medicilor de Familie, dr. Raluca Zoițanu.

„Pentru cei care nu au copii de școală, nu lucrează în domeniu, au deschis mai târziu televizorul etc. – adeverința trebuia luată (contra-cost) an de an de la medicul de familie pentru a dovedi că elevul poate să participe la orele de educație fizică. Acum rămâne în vigoare, așa cum este firesc, doar scutirea parțială/totală de ore de educație fizică, atunci când elevul nu poate să participe la ore din motive medicale”, a anunțat medicul Raluca Zoițanu.

„Cabinetul meu pierde câteva sute de lei, poate puțin peste o mie de lei anual din schimbarea asta legislativă dar nu-mi pare rău deloc! O decizie excelentă!”, mai spune președintele Patronatului Medicilor de Familie.

Avizul epidemiologic NU mai este necesar la revenirea copiilor din vacanță. În ce situații este solicitat de acum, Ordin publicat în Monitorul Oficial

Avizul epidemiologic, pentru care părinții și copiii stăteau la cozi interminabile la ușile cabinetelor medicilor de familie la fiecare început de an școlar, nu va mai fi necesar la fiecare revenire a copiilor din vacanță, ci doar în momentul înscrierii la școală și grădiniță, prevede un Ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației, publicat în Monitorul Oficial. Practic, un elev va trebui să ducă la școală avizul epidemiologic de intrare în colectivitate doar la momentul înscrierii la clasa pregătitoare, nu și în vacanțele dintre fiecare an școlar, cum se întâmpla până acum.

De asemenea, avizul epidemiologic va fi solicitat și în cazul transferului între unități de învățământ.

Ce se modifică – în ce situații va fi solicitat de acum încolo avizul epidemiologic:

1. La înscrierea la grădiniță: adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu avizul epidemiologic și dovada de vaccinare a copilului) – eliberată de medicul de familie.

2. La înscrierea la clasa pregătitoare:

a) Dacă elevul a frecventat o grădiniță în care există cabinet medical școlar: fișa medicală de la grădiniță și adeverință medicală – eliberate de medicul școlar al grădiniței frecventate;

b) Dacă elevul a frecventat o grădiniță în care nu există cabinet medical școlar: adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) – eliberată de medicul de familie.

3. La înscrierea în clasa a IX-a:

a) Dacă elevul a frecventat o școală în care există cabinet medical școlar: fișa medicală de la școală și adeverință medicală eliberate de medicul școlii frecventate;

b) Dacă elevul a frecventat o școală în care nu există cabinet medical școlar: adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) – eliberată de medicul de familie.

4. În cazul transferului între diferite unități de învățământ:

a) Dacă preșcolarul/elevul a frecventat o unitate de învățământ cu cabinet medical propriu: fișa medicală de la unitatea de învățământ de la care se transferă – eliberată de medicul școlar;

b) Dacă preșcolarul/elevul a frecventat o grădiniță/școală fără cabinet medical propriu: adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) – eliberată de medicul de familie.

La revenirea din vacanţe NU se va solicita preşcolarilor şi elevilor aviz epidemiologic.

Noul an școlar începe în 13 septembrie, cu elevii în bănci. În cazul în care rata de infectare trece de 6 într-o localitate, atunci toate școlile din acea localitate trec la cursuri online, au anunțat miniștrii Educației și Sănătății.