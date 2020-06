Aiud: Încă un contract cu finanțare europeană în valoare totală de peste 2.6 milioane lei. Ce se va dezvolta cu acești bani

Într-o postare pe pagina instituției de pe o rețea de socializare, reprezentanții primăriei municipiului Aiud au spus că a fost semnat încă un contract cu finanțare europeană în valoare totală de 2.682.678,43 lei, bani cu care vor fi dezvoltate mai multe programe pentru

„Tocmai am semnat încă un contract cu finanțare europeană în valoare totală de 2.682.678,43 lei, prin care vom dezvolta cu fonduri europene:

Aplicație pentru poliția locală, asigurând:

– Aplicație mobilă: consultarea în timp real a informațiilor din bazele de date ale Primăriei, sprijinind activitățile de control pe teren.

– Autorizații comerciale – căutare în registrul mare/unic, actele acord pentru desfășurarea activităților comerciale – cerere si prelungire acord pentru desfășurare exerciții comerciale – cerere, care sunt rezolvate favorabil.

– Autorizații de ocupare domeniu public – căutare in registrul special domeniu public.

– Autorizații de construcții – căutare in registrul de autorizații de construire din modulul urbanism.

– Contravenție (amenzi, avertismente), permițând emiterea de rapoarte pe perioade, birouri/agenți, stări, încadrări juridice, precum și evidența comunicării acestora.

– Evidența fișelor de intervenție – documentează situațiile în care intervin echipajele Poliției Locale

– Instrumente de planificare (posturi fixe și echipe de patrulare proprii sau mixte) și raportare specifică activității de Poliție Locală

– Permise de libera trecere – căutare/verificare in registrul special.

Aplicație de prelucrarea automată a datelor şi gestionarea informațiilor din domeniul ajutoarelor și serviciilor sociale, asigurând:

– Evidență persoane – gestionarea datelor personale, cât și a veniturilor titularilor și membrilor familiei în procesele de acordare ale tipului de ajutor sau servicu social de care beneficiază.

– Monitorizarea dosarelor depuse de cetățeni pe tipuri de ajutoare sau servicii sociale.

– Posibilități de căutarea a dosarelor, persoanelor beneficiare de unul sau mai multe ajutoare sau servicii sociale.

– Gestionarea in mod unitar a datelor personale și veniturile acestora pentru toate tipurile de ajutoare sociale.

– Calcul ajutoare sociale lunare în funcție de parametrii lunari, venituri și alte criterii în funcție de tipul de ajutor social acordat.

– Generarea automată a dispozițiilor, referatelor și comunicărilor după sabloane definite și posibilitatea modificării de către operator. Listarea dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, suspendare, încetare a unui dosar.

Implementarea unei soluții de gestiune integrată a activităților consiliului local, ce include și un sistem de conferință audio/video. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020″, au scris reprezentanții primăriei Aiud pe facebook.