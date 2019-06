Ai fost prins în autobuz fără bilet? Ce NU au voie să-ţi facă controlorii şi ce drepturi ai. RECOMANDĂRI

În cazul în care controlorii vă prind fără bilet în autobuz trebuie să ştiţi ce drepturi aveţi. Aparent, tot mai mulţi controlori ai companiilor de transport public, din tot mai multe oraşe, bravează şi fac abuzuri grosolane. Mai ales cei tineri şi plini de „litera legii”. Fie că sunteţi adolescenţi proaspeţi posesori de buletine, fie că sunteţi studenţi sau buni contribuabili v-ar prinde bine următoarele trei recomandări, în caz de „controlori nesimţiţi”.

1. Controlorii nu pot sa te oblige sa t e legitimezi si in nici un caz nu au voie sa te deposedeze de actul de identitate. Punct! Procedura de legitimare este o conventie social acceptata, nimic mai mult. Obligatia lor este sa verifice (ATENTIE!) legitimatia de calatorie (in termeni specifici). Au in schimb dreptul de a solicita interventia politiei pentru legitimare si n-au decat s-o faca. Si Jandarmeria Romana mai are dreptul sa te legitimeze, conform legii 550/ 2004.

2. Controlorii nu au dreptul sa te coboare din mijocul de transport cu forta, sa te bruscheze, sa te perchezitioneze ori sa-ti retina vreun bun personal cu scopul de a cobori cu ei. In momentul in care se intampla vreo astfel de fapta, ai obligatia sa suni imediat la politie! Nu le intra in joc si nu face cine mai stie ce compromis in schimbul rambursarii bunului.Este recomandabil ca in astfel de cazuri sa faci putin scandal si sa rogi pe cineva sa te insoteasca. Ei sunt tot timpul (minimum) doi si-ti trebuie martor. Dupa ce suni la politie, astepti si, dupa caz, mergi la sectie pentru a depune o plangere pe numele controlorului, in care sa punctezi cu lux de amanunte faptele. Controlorii au legitimatii si sunt obligati sa se legitimeze nominal, asa ca nu-i foarte greu sa afli cu cine ai de-a face.

3. Controlorii nu au voie sa te retina in autobuz/tramvai sau statie mai mult de cateva minute/jumatate de ora. Maximum! Orice retinere dureaza mai mult, se transforma automat in privare de liberate si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, conform articolului 189 din Codul Penal. Si chiar daca vor chema politia, tot nu esti obligat s-o astepti mai mult de cateva minute!