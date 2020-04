AGRA’S extinde programul magazinelor sale: Începand din luna Mai, acestea vor fi deschise și duminica

Restricțiile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 au venit la pachet cu o serie de implicatii, directe si indirecte asupra majoritatii industriilor, iar efectul asupra mediului de afaceri este tot mai puternic.

Inca de la inceputul starii de urgenta, AGRA’S s-a implicat activ in problemele comunitatii si astfel, a donat catre Spitalul Judetean de Urgenta 1,000 de seturi consumabile si reactiv pentru detectia SARS-CoV-2 in valoare de 11,000 EUR.

După anunțul autoritatilor că persoanele cu vârsta de peste 65 de ani își pot face cumpărături doar în intervalul 11:00-13:00, reteaua de magazine AGRA’S a pus in aplicare aceasta obligativitate si a dat prioritate acestei categorii de clienti. In plus, prioritatea s-a extins si catre cadrele medicale, angajații MAI și MApN.

Reamintim că pentru a-şi proteja angajaţii, AGRA’S a montat în magazinele sale paravane de plexiglass în zona caselor de marcat, pentru o mai bună protecție a casierelor, care sunt expuse contactului prelungit cu publicului. Casierele au, de asemenea, setul propriu de dezinfectant, în timp ce clienții au la dispoziție puncte de dezinfectare în magazin. AGRA’S își mai roagă clienții să trimită un singur membru al familiei la cumpărături, pentru a evita aglomerarea, iar în magazin să respecte indicațiile privind păstrarea distanței de cel puțin 1,5 metri astfel încât să se reducă riscul îmbolnăvirii.

Am observat, de asemenea o modificare radicala, dar normala, a comportamentului clientilor, cumpărăturile sunt realizate acum în grabă, după liste completate de acasă.

De aceea, pentru a da posibilitatea tuturor clientilor nostri sa faca cumparaturi respectand restrictiile autoritatilor, incepand din luna Mai, AGRA’S va extinde programul magazinelor si DUMINICA in intervalul 08:00 – 20:00, in restul zilelor fiind in intervalul 08:00 – 21:00.