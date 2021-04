Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, proiecte de zeci de milioane de euro din fonduri europene: „Urmează să semnăm contractele şi să dăm drumul la treabă”

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a reuşit să atragă, în ultima perioadă, finanţări europene de circa 90 de milioane de euro, potrivit preşedintelui ANANP, Adi Croitoru, anunță DCNEWS.ro.

„Aţi spus că nu am mai venit la emisiune (n.r. – în ultima perioadă). Chiar am avut multă treabă, în sensul că am scris cereri de finanţare noi, vreo 18 la număr, pe care le-am şi câştigat. Urmează să semnăm contractele şi să dăm drumul la treabă.

La Ministerul Fondurilor Europene există o axă de finanţare 4.1, Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), unde noi suntem eligibili ca instituţie. (…) Am reuşit pentru ariile protejate care nu aveau plan de management să obţinem 90 de milioane de euro şi să scriem aceste cereri de finanţare. Am scris aceste aplicaţii care, ca urmare a unor clarificări, am reuşit să le depăşim şi să câştigăm”, a explicat, într-un interviu acordat DC News, Adi Croitoru.