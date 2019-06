AELRTĂ ANM: COD GALBEN de ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, până la ora 10.00

Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie a lansat o alertă imediată de ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m, valabilă duminică 2 iunie 2019, intervalul orar 7.40 – 10.00, ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m în jud. Alba.