Adversari stabiliți pentru România în Liga Națiunilor: Cu cine vor lupta “tricolorii”

Atleții albaiulieni, de la CS Unirea, CSM Unirea și LPS, la Naționalele de marș, primul concurs al anului Sâmbătă, la București, pe un traseu în zona „Arenei Naționale” se va disputa Campionatul Național de Marș Iarnă (seniori, Under 23, Under 20, Under 18, Under 16 și Under 14), competiție la care vor lua startul și […]