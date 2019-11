Adrian Hulea, președintele Viitorului Sântimbru, scrisoare deschisă și protest la adresa arbitrajului din județ: „Trebuie să spunem STOP! Așa nu se mai poate!”

Deranjat de calitatea arbitrajelor din fotbalul județean, Adrian Hulea, președintele Viitorul Sântimbru, echipă de Liga a 4-a, a întocmit o scrisoare deschisă adresată reprezentanților cluburilor ce activează în fotbalul din Alba, punând „degetul pe rană”. Prin acest demers, oficialul formației din Galtiu trage un semnal de alarmă mesajul fiind clar: „Trebuie să spunem STOP! Așa nu se mai poate!„

În cele ce urmează vă prezentăm integral textul mesajului radical adresat oficialilor ce activează în fotbalul județean:

Scrisoare deschisă

Domnilor presedinti ai cluburilor de fotbal din judetul Alba,

La fiecare meci al echipelor dumneavoastra, faceti eforturi considerabile pentru a asigura conditii cat mai bune de desfasurare a competitiei fotbalistice. Traiti intens fiecare minut, suferiti atunci cand jocul nu merge sau rezultatul este defavorabil, va bucurati atunci cand echipa dumneavoastra obtine un rezultat pozitiv. Totul datorita pasiunii, ambitiei si uneori, orgoliului de a fi mai bun decat altii.

Din cand in cand, de fapt prea des, in ecuatie mai intervine un factor: arbitrajul. Un grup de oameni al caror rol este de a judeca, pe teren, modul in care este respectat regulamentul jocului de fotbal.Un grup restrains, autocrat, o tagma unita si care se doreste a fi intangibila. De ce? Pentru ca oricate greseli ar face, in favoarea oricui, intentionat, din greseala sau din nestiinta, ei revin iar si iar, repetandu-si nu o data greselile. Poate ca ei sunt mai presus decat toti ceilalti care, daca gresesc, sunt pedepsiti, intr-o forma sau alta. Observatorii meciurilor, majoritatea fosti arbitri, le tolereaza orice si ii acopera, mai mult sau mai putin pe drept, doar in idea de a nu stirbi cumva autoritatea acestei clase superioare celorlalti muritori, arbitrii. Cei care conduc aceasta tagma se complac si ei in a musamaliza totul si asa se nasc monstruozitati de genul: arbitrul cu burta, care gafaie in teren, nu poate tine pasul cu jocul si ia decizii dupa ureche sau dupa urletele tribune; arbitrul care nu vede ca fanioanele de la colturile terenului lipsesc, desi meciul incepuse demult; arbitrul care permite unei echipe sa faca 5 schimbari in loc de 4; arbitrul scos in fata ca “element de perspectiva” care comite toate greselile de mai sus si a carui cariera, de fapt, se va ingropa in mediocritate…si asa mai departe. Mai mult, acest tip de arbitru este arogant si priveste cu un aer de superioritate pe oricine indrazneste sa-i conteste deciziile gresite, limbajul sau aluneca spre cel al unui stapan in fata slugii, fiindca el stie ca orice ar face, oricat s-ar face de ras, seful lui nu-l va pedepsi, iar weekend-ul viitor va fi pe un alt teren, batandu-si joc de un alt meci, de o alta echipa, de un alt oficial…Toate astea in timp ce dumneavoastra si echipa dumneavoastra (din nou) nu veti avea voie sa comentati, sa va exprimati nemultumirea fata de o decizie a sa, sa protestati atunci cand va considerati neindreptatit, intr-o forma sau alta, de un individ care se crede deasupra oricarei legi.

Este momentul ca lucrurile sa fie puse la punct, sa primeze respectul fata de cei care sustin activitatea fotbalistica judeteana, sa jucam fotbal intr-o lume normala, in care cine greseste plateste, indiferent cine ar fi el. Daca aveti nemultumiri legate de arbitraj, si probabil majoritatea veti raspunde afirmativ, acum e momentul sa spunem raspicat STOP! Asa nu se mai poate! Doriti sa se schimbe ceva in bine? Trebuie doar s-o cereti! Va convine situatia actuala? Este alegerea fiecaruia dintre dumneavoastra sa duca fotbalul judetean intr-un “moment zero” in ceea ce priveste arbitrajul sau, dimpotriva, sa se complaca in (cel putin) amatorismul in care acesta se scalda in acest moment. Dar sa nu uitati doua din versurile unei celebre poezii a lui Cosbuc: “Dar nu-i totuna leu să mori / Ori câine-nlănţuit.”

Adrian Hulea, președinte Viitorul Sântimbru