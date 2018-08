Adorian Himcinschi revine la… Performanța Ighiu, în Liga a 5-a, ca manager general!

După aproape doi ani, Adorian Himcinschi revine la Performanța Ighiu! Dar nu la echipa din Liga a 3-a, ce a sucombat în această vară, ci la noua formație a comunei, Performanța Ighiu 2014, ce pleacă de jos, din Liga a 5-a, ultimul eșalon competițional!

Fostul “principal” al Unirii Alba Iulia în turul sezonului trecut, Himcinschi era dispus să se implice la Performanța Ighiu (cealaltă formație), dacă se continua în Liga a 3-a, iar în această perioadă s-a aflat în tratative și cu CS Zlatna, ce l-a dorit pe banca tehnică. “I-am promis domnului primar Traian Rusu că mă alătur noului proiect fotbalistic al comunei Ighiu. Discuțiile cu CS Zlatna au existat, însă oferta de pe Ampoi a venit mult prea târziu”, a spus Adorian Himcinschi, ce va îndeplini rolul de manager general și antrenor principal la CS Performanța Ighiu 2014, repartizată în Seria 1 a Ligii a 5-a. În organigrama noului club mai sunt Gheorghe Dănilă – președinte, Ioan Marinca – organizator de competiții, Cătălin Costea – director sportiv și Horațiu Marian – antrenor secund (și jucător, dar și antrenor principal la CS Zlatna). “Obiectivul este simplu, promovarea imediată în eșalonul superior”, a spus Adorian Himcinschi, ce și-a alcătuit lotul în linii mari. Contează pe portarul Boldi, i-a revitalizat pe S. Turuș (pe care l-a avut sub comandă la Unirea Alba Iulia) și C. Dănilă, achiziționându-i pe Al. Culda (ex-Fortuna Lunca Mureșului), plus “lotul Euro Șpring”: A. Mureșan, Andreica, I. Gherman, A. Miclea sau Ad. Păcurar. Însă transferurile nu se opresc aici, mai fiind vizați câțiva jucători, un nume fiind Onacă (Unirea Alba Iulia, curtat și de Viitorul Sîntimbru, dar și de alte echipe).