Adolescent de 18 ani, din Cugir, REȚINUT de polițiști: A lovit cu pumnii și picioarele un bărbat, pe strada Mureșului din oraș

Un adolescent de 18 ani, din Cugir, a fost reținut de polițiști după ce a lovit cu pumnii și picioarele un bărbat, pe strada Mureșului din oraș.

Potrivit IPJ Alba la data de 22 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că tânărul, în timp ce se afla pe strada Mureșului din orașul Cugir, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din orașul Cugir, lovindu-l cu pumnii și picioarele.

Ulterior, tânărul și-ar fi însușit mai multe bunuri personale care i-ar fi căzut din buzunar persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și lovirea sau alte violențe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI