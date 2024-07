Adolescent de 15 ani, din Sebeș, decedat în urma consumului de droguri cumpărate de pe Darknet

DIICOT Alba Iulia a solicitat instanței de judecată confiscarea specială a substanțelor și obiectelor găsite în camera tânărului

Ancheta derulată după decesul unui adolescent din municipiul Sebeș, în urmă cu aproximativ un an de zile, dezvăluie faptul că acesta era consumator de droguri. Tânărul de 15 ani a fost găsit decedat de către membri ai familiei sale, în 6 mai 2023, iar în urma necropsiei inițiale nu a putut fi stabilită cauza morţii, fiind necesare alte investigaţii. După finalizarea anchetei, DIICOT Alba Iulia a solicitat Tribunalului Alba confiscarea specială a drogurilor și a altor obiecte găsite în camera acestuia.

„La faţa locului, organele de poliţie au constatat faptul că într-un pat din camera imobilului a fost găsit un minor în poziţia culcat pe spate, care nu prezenta semne vitale şi nici urme de violenţă vizibile. Fiind examinat de către echipajul SMURD deplasat la faţa locului, s-a stabilit că minorul era decedat.

Din discuţiile purtate cu mama sa, minorul a fost văzut ultima dată în bucătăria imobilului în data de 5.05.2023, ora 17.00, după care a intrat în dormitorul său, unde a fost găsit inconştient la data de 6.05.2023, ora 17.53. Numitul era cunoscut cu probleme psihice, urma tratament psihiatric în acest sens, nu frecventa cursurile şcolare, nu relaţiona nici cu mama sa, fiind o persoană foarte retrasă”, astfel este descrisă de procurori scena decesului.

Conform raportului de expertiză medico-legală, moartea tânărului a fost violentă, datorându-se insuficienţei multiple de organe şi sisteme consecutive intoxicaţiei acute cu substanţe opioide şi benzodiazepine. Ulterior, a fost înregistrat la DIICOT Alba Iulia dosarul penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept şi trafic de droguri de risc.

Colete primite din străinătate

Adolescentul nu era cunoscut cu preocupări pe linia consumului sau traficului de droguri sau de noi substanţe psihoactive. Acesta primea frecvent diverse colete poştale, expediate din străinătate. Atât un plic care conţinea substanţa pulverulentă de culoare maro, care s-a dovedit a fi heroină, cât şi un alt plic care conţinea blisterul cu comprimate, au fost expediate din Germania, comenzile fiind efectuate pe reţeaua de internet Darknet.

”Comenzile expediate în aceste împrejurări păstrează anonimatul expeditorilor, IP-urile fiind criptate prin starturi de relee din întreaga lume, ascunzând conţinutul şi locaţia”, afirmă cei de la DIICOT, în solicitarea adresată instanței de judecată. Percheziționarea sistemelor informatice şi a suporturilor de stocare a datelor informatice folosite de către minor nu s-a putut efectua, telefonul fiind protejat cu parolă necunoscută, iar hard disk-ul era criptat.

”Având în vedere că moartea minorului a fost generată de consumul de droguri autoadministrat, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C. proc. pen. (fapta nu este prevăzută de legea penală), procurorul a dispus clasarea cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă”, se mai precizează în documentul citat.

Tribunalul Alba a dispus confiscarea specială a unui plic ziplock ce conţine o hârtie de culoare albă pe care este înscris mesajul „Wake me up when it gets better”, un cort pentru creşterea plantelor, cu accesorii și șase ghivece goale.

De asemenea, au mai fost confiscate cantități de substanțe și lichide care nu conțineau produse stupefiante sau psihotrope.

Pe listă mai apar o lingură pe care s-a pus în evidenţă heroină, un cântar pe care s-a pus în evidenţă ketamină, un dispozitiv pentru mărunţit (grinder) în care s-a pus în evidenţă THC, un dispozitiv pentru fumat (bonc) în care s-a pus în evidenţă THC, o tabacheră în care s-a pus în evidenţă THC, 1,50 grame substanţă care conţine heroină, 8 comprimate care conţin clonazepam, toate fiind păstrate la Camera de corpuri delicte a IPJ Alba.

