Adolescent de 15 ani, din Ocna Mureș, prins la volanul unui autoturism, fără să dețină permis de conducere: S-a ales cu dosar penal

Proiectul Comunitar Ready Steady Go a aflat că Grădinița cu Program Prelungit “Dumbrava Minunată” are copii foarte cuminți așa că, s-au gândit astăzi, 23 septembrie, să le ofere un cadou special alături de serviciile de urgență din Alba Iulia – inițiativa „Ziua Serviciilor de Urgență”. Aceasta îi face pe cei care își dedică viața ajutându-i pe oamenii la nevoie, mai abordabili, copiii știind că sistemul operațional 112 are o față prietenoasă în spatele acestor servicii, reasigurându-i de faptul că acolo sunt oameni care vor veni să ne ajute, dacă va fi vreodată o situație de urgență.

În această zi, copiii au așteptat cu nerăbdare, cu fețele mici lipite de geamuri, sosirea autospecialelor strălucitoare ale serviciilor de urgență, prezentarea echipamentelor din dotare, precum și aflarea mai multor detalii cu privire la responsabilitățile pe care le au serviciile de urgență în societate.

Copiii de la grupa mijlocie și mare, au spus că ziua a fost foarte distractivă pentru ei și prietenii lor. Le-a făcut plăcere să vadă toate autospecialele într-o singură zi, să se întâlnească cu oamenii care ne ajută mereu atunci când avem o urgență, şi să o întâlnească “Linda” – cățeluşa prietenoasă a Inspectoratului de Jandarmi, fiind surpriza de final care i-a bucurat pe copii.

Odată ce am ajuns cu toții în zona de siguranță, copiii au fost ghidați către servicii, cu o scurtă descriere despre 112 şi cu câteva întrebări-răspunsuri.

Apoi a venit timpul să mergem să explorăm autospecialele pentru o acțiune reală!

Toți copiii au avut ocazia să se întâlnească cu fiecare dintre serviciile de urgență. Echipele desemnate au fost răbdătoare și atente față de copii – le-au plăcut mai ales luminile și sirenele. Totul a fost facilitat într-o oră, într-o manieră sigură, respectând normele în vigoare, fiind o dimineață minunată de memorat, toate zâmbetele copiilor au fost dovada acestui lucru.

Pe această cale, echipa Ready Steady Go acordă mulțumiri speciale și deosebit respect tuturor celor care s-au implicat în informarea corectă a copiilor, chiar și în aceste momente dificile, pregătind generațiile viitoare printr-un mod interactiv și adaptat vârstei lor:

Inspectoratului de Poliție Alba Iulia, Serviciului de Ambulanță Alba Iulia, Inspectoratului de Jandarmi Alba Iulia și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba Iulia, Grădiniței cu Programul Prelungit „Dumbrava Minunată”.