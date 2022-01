ADMITERE la școli MAI 2022: La Poliție, pompieri și jandarmi, aproape 3000 de locuri suplimentare. PROBELE concursului

Care sunt pașii necesari pentru RECUPERAREA BANILOR din facturile UMFLATE de furnizori

Ministrul Energiei spune că românii care se trezesc cu facturi prea mari de la furnizori trebuie să fie reclamați la ANRE. Românii trebuie să reclame mai întâi la furnizor problemele și mai apoi direct la ANRE.

„Tocmai ce v-am spus, sunt multe scenarii pe care le luăm în calcul. Le vom discuta în coaliție. Aș avea rugămintea să discutați cu ministrul de Finanțe. Eu am spus ce aș face eu dacă aș fi într-o astfel de situație.

Am reclamat furnizorului acum doi ani, nu s-a rezolvat. Apoi, am reclamat la ANRE. Și s-a rezolvat. E departe de mine gândul să spun cuiva să plătească sau să nu plătească o factură. Nu am plătit pentru că s-a rezolvat în timp rezonabil. Oamenii trebuie să știe că ANRE are un call – center foarte mare și poate prelua multe apeluri.

De azi ANRE începe controale. Românii trebuie să reclame la furnizor, dacă suma e mare, compania o restituie în maxim cinci zilea dacă e circa 100 de lei se scade din factura viitoare și dacă furnizorul nu ia măsuri, se rezolvă la ANRE. Lupta cu furnizorii e inegală, companiile își bat joc de oameni”, a declarat Virgil Popescu.