Acum un deceniu, Unirea Alba Iulia- Universitatea Craiova 2-0 | Amintiri speciale pentru Ciprian Selagea: singurele goluri în Divizia A!

Acum 10 ani, pe 7 aprilie 2010, pe “Cetate”, într-un meci contând pentru etapa a 26-a a Diviziei A, o partidă condusă la centru de Alexandru Tudor, Unirea Alba Iulia a repurtat una din ultimele victorii în elita fotbalului românesc.

2-0 cu Universitatea Craiova și o dublă reușită de Cuprian Selagea, actualul căpitan al Unirii Alba Iulia, ]n fapt singurele sale reușite în Divizia A.

S-a înregistrat una dintre puținele bucurii fotbalistice ale acelei stagiuni abordată din postura de nou promovată și încheiată cu o retrogradare. Era practic începutul unei perioade negre pentru uniriști, care au început o vertiginoasă alunecare pe tobogan iar în 2012 au aruncat prosopul și s-au retras din Liga a 2-a!

“Alb-negrii” conduși de pe banca tehnică de antrenorul sârb Blaz Sliskovic s-au impus în fața a aproximativ 3000 de spectatori, scor 2-0 (0-0), cu Universitatea Craiova. Rămasă în inferioritate numerică încă din minutul 45, când a fost eliminat Ologu, formația olteană s-a predat după pauză, când albaiulianul Ciprian Selagea a punctat în două rânduri, marcând în minutele 70 (din penalty) și 73. Din distribuția uniristă au făcut parte, printre alții G. Rotaru, Poverlovici, Bucurică, Vitinha (intrat la pauză, actualmente la Metalurgistul Cugir) sau C. Cristea, oltenii mizând pe S. Lung jr, Bădoi, Găman, Iliev, sau Prepeliță. Până la finalul respectivei ediții, din 8 meciuri, gruparea albaiuliană a mai câștigat doar două, ambele acasă, cu Ceahlăul Piatra Neamț (3-2) și Steaua București (2-1), retrogradând, după numai un sezon, de pe ultima poziție a ierarhiei, cu 26 de puncte, în vreme ce Universitatea Craiova a terminat pe locul al 12-lea, cu 10 puncte mai mult. “Am trăit atunci clipe frumoase, o zi despre care o să-mi amintesc mereu cu plăcere și satisfacție. Prima reușită a reprezentat transformarea unei lovituri de pedeapsă obținută de Vitinha. Peste câteva minute, după o minge în diagonală trimisă de I. Bălan, Vitinha mi-a pasat, am preluat și am șutat cu stângul, printre picioarele unui adversar, marcând în poarta lui Silviu Lung junior. Îmi amintesc că în ziua meciului, în drum spre Catedrala din Alba Iulia, unde mergeam cu echipa, antrenorul Sliskovic mi-a transmis că să o mă introducă titular. N-am avut emoții, îmi doream să joc cât mai mult pentru Unirea Alba Iulia, echipa din orașul natal”, și-a amintit Selagea (30 de ani).

Așadar a trecut un deceniu de la o zi specială pentru Ciprian Selagea, actualul căpitan al divizionarei terțe, ce și-a trecut în cont în respectivul meci, singurele sale reușite pe prima scenă. “Am simțit 100 la sută că dau gol din penalty, iar după cea de-a doua reușită chiar am izbucnit în plâns”, declara, în 2010, mijlocașul albaiulian, produs 100 la sută al grupării din Cetatea Marii Uniri. În același contex, precizăm că de ieri fotbaliștii de la Unirea Alba Iulia au reluat antrenamente, pregătirea derulându-se în mediul online, elevii lui Mihai Manea fiind singurii din Alba ce au apelat la această formă.