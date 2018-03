Activități în parteneriat cu părinții, de Mărțișor, la Grădinița ”Scufița Roșie” Alba Iulia

MOTTO: „Primăvara este o reflexie a grădinii sufletului nostru, iar mărţişorul este cea mai de preţ floare răsărită într-însa!

Grădinița cu Program Prelungit ”Scufița Roșie” Alba Iulia, grupa mica ”Albinuțele” Prof. Barbat Aurica/ Turcu Adelina

Dupa vechiul calendar roman, 1 Martie era prima zi din an şi se celebra sărbătoarea „Matronalia” la care se desfăşurau serbările lui Marte, zeul forţelor naturii, al primăverii şi al agriculturii.

An de an de 1 Martie ne recăpătăm speranţa, optimismul, credinţa în mai bine şi sporul în toate. Martie este momentul în care oamenii încep sa caute primul ghiocel, ca semn al venirii primăverii cu adevarat. Acum frigul începe să se împletească cu razele soarelui, întunericul cu lumina şi după o iarnă grea cu omăt mare învinge viaţa, primăvara, soarele. Acest triumf al reînvierii şi regenerării este invocat prin Marţisorul pe care-l dăruim celor dragi, ca mic semn ce ne dorim să le aducă fericire şi noroc.

In acest context la am desfasurat, o activitate in parteneriat cu parintii copiilor de la grupa mica, grupa,, Albinutelor,, si in prezenta,, Zanei Iarna,,,(prof.ptr. inv.presc. Miclea Alexandra) care isi ia ramas bun de la copiii grupei si cara doreste sa le spuna copiilor ,,Legenda Martisorului,,- urmand ca acestia sa cofectioneze martisoare cu parintii prezenti ,sa efectueze diferite jocuri muzicale cu text si cant ,bucurandu-se de sosirea noului anotimp! La sfarsitul activitatii, copiii grupei si-au luat ramas bun de la ,,Zana Iarna ,,cantandu-i ,, Iarna sa te duci cu bine /Primavara vine,vine !