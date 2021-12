Activități de verificare la Inspectoratul de Jandarmi Alba în cazul albaiulianului „bătut ca la carte” la el acasă, în miezul nopții

Cum a fost bătut un bărbat din Alba de către două femei în scara unui bloc: Ce pedeapsă au primit „amazoanele”

Curtea de Apel Alba Iulia a menținut sentința dată de Judecătoria Alba Iulia în cazul celor două femei care au agresat un bărbat din orașul Cugir în scara unui bloc din localitate.

La data de 05 septembrie 2017, în jurul orei 13.30, persoana vătămată B.B. I., în timp ce se afla în scara blocului în care locuiește din Cugir, a fost lovit cu pumnii și palmele la nivelul corpului de către inculpata C. C.C., în timp ce inculpata A. A., de față la eveniment, o încuraja pe inculpata C. C. C. să o lovească pe persoana vătămată, urmare a unui conflict avut cu inculpatele, vecinele sale, care urlau și îi adresau expresii jignitoare, a solicitat prin apel la SNUAU 112 prezența unui echipaj de poliție.

La fața locului s-au deplasat doi agenți din cadrul Poliției orașului Cugir, care au fost întâmpinați de către persoana vătămată, acesta explicându-le motivul pentru care a solicitat prezența lor. După ce au discutat și cu inculpatele și au aplanat conflictul, cei doi polițiști s-au îndreptat spre autospeciala parcată în fața blocului.

În continuare, după discuția purtată cu polițiștii, persoana vătămată a intrat în scara blocului, moment în care inculpatele l-au așteptat și s-au năpustit asupra sa. Astfel, în timp ce inculpata A. A. o încuraja pe inculpata C. C.C. să îl lovească, să îl omoare, aceasta din urmă îi aplica lovituri cu pumnii și palmele la nivelul corpului și îl strângea de gât, trăgându-l totodată de tricou.

În timp ce era lovită, persoana vătămată a încercat să se apere, împingându-le și ținându-le cu mâinile la distanță pe cele două inculpate, iar urmare acestui fapt, inculpatei C. C. C. i-au fost cauzat leziuni traumatice la nivelul feței, care au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale.

La individualizarea judiciară a pedepsei aplicate inculpatelor, s-a ținut seama și de consecințele faptei constând în leziunile traumatice care nu au fost evaluate printr-un număr de zile de îngrijiri medicale.

Astfel inculpata C. C. C. a fost condamnată la plata unei amenzi în valoare de 1.800 lei, iar Inculpata A. A. la plata unei amenzi în valoare de 1.400 lei.