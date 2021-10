ACS Student Sport Alba Iulia, calificată în “16”-imile de finală ale Cupei României

CS UNIREA Alba Iulia în luptă pentru un moment istoric: 15 medalii despart clubul de un record absolut de performanță

CS Unirea Alba lulia are, în prezent, 9 ramuri sportive active: atletism, powerlifting, haltere, orientare, box, judo, culturism, tenis de masă și taekwondo, la care se antrenează circa 150 de sportivi și sportive de toate categoriile de vârstă.

CS Unirea Alba lulia își propune asigurarea cadrului adecvat pentru practicarea sportului de performanță, atât din punct de vedere al infrastructurii sportive, dotării, echipamentelor, cât și prin crearea unui cadru prietenos, familial, în care primează fair-play-ul, susținerea reciprocă și dorința de a fi mai bun.

Totodată, vizează promovarea conceptului de viață activă, combaterea efectelor nefavorabile ale sedentarismului și selecția unui număr cât mai mare de tineri care optează pentru sportul de performanță, dar și conștientizarea rolului important pe care îl are sportul și sportul de performanță prin funcțiile sale, sociale, educaționale, culturale, economice și conștientizarea dezvoltării pe plan fizic, psihic și motric.

Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba lulia este o structură sportivă de drept public, cu personalitate juridică, înființată în 1974 ca instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, având ca obiect principal de activitatea obținerea performanțelor sportive: selecția, pregătirea, participarea la competiții interne și internaționale, respectiv câștigare de medalii pe plan național și internațional.

„CS Unirea Alba lulia este clubul sportiv nr. 1 al județului Alba. În acest an, până la jumătatea lunii octombrie sportivii au obținut 126 medalii, din care: 43 aur, 54 argint, 29 bronz. Au fost obținute rezultate deosebite la powerlifting, atletism, orientare, judo, haltere, box și culturism.

De asemenea, în anul 2020, în ciuda numărului redus de competiții organizate din cauza contextului pandemic, sportivii legitimați la CS Unirea Alba lulia au obținut 85 de medalii, dintre care 46 de aur, 26 de argint și 13 de bronz. În 2019, am obținut 140 de medalii, dintre care 75 de aur, 38 de argint și 27 de bronz, la competiții naționale și internaționale.

Sportivii legitimați au obținut, de-a lungul anilor, cele mai mari performanțe sportive, atât pe plan național, cât și pe plan internațional, dintre cluburile sportive din județul nostru. În fiecare an, sportivii noștri se impun categoric la competiții naționale și obțin rezultate foarte bune și la întrecerile europene și mondiale.

Am obținut importante clasări pe podium la întrecerile europene și chiar mondiale. Am avut reprezentanți inclusiv la cea mai prestigioasă competiție — Jocurile Olimpice. Astfel, prin rezultatele noastre, am devenit ambasadori ai județului Alba, la nivel internațional. Atletele noastre sunt cele mai bune din țară la proba de 20 de kilometri marș, fiind parte a lotului național. La powerlifting ne impunem categoric la competițiile naționale și am reușit, chiar recent, să obținem medalii și la cele internaționale.

La orientare avem cel mai bun sportiv din țară, component de bază la lotul național și participări reușite la competiții europene. Și la box și judo avem componenți la lotul național și reușim să câştigăm medalii importante la cele mai importante competiții organizate în țară. Secția de culturism a fost reactivată recent, iar tenisul de masă dorim să îl revitalizăm. Secția de taekwondo a fost înființată în acest an și sperăm să obținem primele medalii.

Finanțarea este vitală pentru obținerea performanței, având în vedere cheltuielile curente pe care le avem cu participarea sportivilor la competiții cuprinse în calendar (transport, cazare, masă, alte taxe etc.), indemnizații de efort lunare pentru sportivi în funcție de categoria de vârstă și performanțele fiecăruia, cantonamente de pregătire centralizată, premierea performanțelor sportive etc.

În acest an, subscrisa nu a primit sprijin financiar de la Ministerul Tineretului și Sportului pentru achiziționarea de echipamente sportive, spre deosebire de anii trecuți, cănd au fost alocați bani (65.000 de lei — 2018; 47.417 anul 2019; 50.000— anul 2020).

Subscrisa Club Sportiv Unirea Alba lulia, cu sediul în municipiul Alba lulia, strada Septimius Severus, nr. 53, reprezentată prin director MUREȘAN CORNELIU, prin prezenta solicităm Consiliului Local al municipiului Alba lulia și Primăriei Alba lulia alocarea a 50.000 lei, bani necesari pentru achiziționarea de echipamente sportive.

Astfel, ținănd cont de precizările primarului Gabriel Pleșa, în cadrul ședinței de consiliu local din 27 mai, potrivit cărora după rectificarea bugetară se analizează posibilitatea de alocare financiară suplimentară, subscrisa solicită sprijin financiar de la Primăria municipiului Alba lulia, pentru desfășurarea în condiții optime a antrenamentelor sportive, respectiv pentru participarea la competiții naționale și internaționale, iar în decizia luată se solicită a se avea în vedere faptul că peste 90% dintre sportivii legitimați sunt originari/locuiesc în Alba lulia.”, reiese din cererea transmisă Consiliului Local Alba Iulia, în atenția primarului Gabriel Pleșa, de către Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia.