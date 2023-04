ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un șofer vitezoman a pierdut controlul asupra mașinii și a lovit glisiera metalică

Echipa din Livezile a câștigat ediția 2023 a Cupei Satelor, competiție organizată de AJF Alba, la startul căreia s-au găsit 12 formații compusă din jucători născuți în anul 20120 și mai tineri (fete, din anul 2008 și mai tinere).

Practic reprezentanta micuței comune de pe Valea Aiudului a preluat ștafeta de la Crăciunelu de Jos, campioana de anul trecut, pe care a învins-o în finala de la Galtiu, stadion unde s-au disputat, de 1 aprilie, cele 4 partide care au decis ierarhia finală. Cu acest prilej, reputatul antrenor albaiulian Iosif Luca (Rival Alba Iulia; neobosit), a avut meci în competițiiel juvenile, la Petrești) a fost premiat cu un trofeu de excelență de către AJF Alba, acesta aniversând, în 1 aprilie, împlinirea vârstei de 89 de ani.

“Am reușit o performanță incredibilă pentru sportul de pe Valea Aiudului. După ce, în vară, am renunțat la echipa de seniori Sportul Livezile, pentru că nu mai aveam jucători din comună, cucerirea acestui trofeu județean a devenit o ambiție personală. Pe această cale cred că le-am adus fericire suporterilor «cireșari», mereu alături de noi, le-am mai îndulcit amarul”, a spus primarul Horațiu Han, un împătimit al “sportului rege”.

“Micii cireșari” vor reprezenta Alba la etapa zonală, detalii urmând a fi stabilite în zilele viitoare. De fapt, Livezile a fost singura echipă calificată în semifinale doar cu victorii și a încheiat atractiva competiții numai cu sucese pe linie fără a primi gol. Rezultatele micuților pregătiți de Radu Andone (fratele lui Bogdan Andone, care activează în Cipru, antrenor în Liga 4 la Inter Unirea) au fost 6-0 cu Sântimbru, 1-0 cu Lunca Mureșului și 4-0 cu Bistra (în prima grupă), 2-0 cu Valea Lungă și 3-0 cu Șugag (a doua grupă), 1-0 cu Ciugud (semifinală), 2-0 cu Crăciunelu (finala mare). În plus, noua campioană a dat cel mai bun portar și cel mai bun jucător, Horațiu Niciu (Livezile), respectiv Darian Gărduș.

“Nu avem cum să nu ne bucurăm de ceea ce am realizat. Este un moment de vis pentru mica noastră comunitate, să fim primii în județul Alba. Majoritatea jucătorilor au fost din comună, dar am avut și din Aiud, dar am respectat condițiile, aceștia având rude în Livezile. Galeria și-a făcut treaba, «Cireșarii» au fost la datorie”, a mai adăugat edilul din Livezile, totodată component al echipei de fotbal a primarilor din România, care anul trecut a devenit vicecampioană europeană la Trnava (Slovacia).

*Trofeul de excelență pentru Iosif Luca, la 89 de ani!

Rezultate: *semifinale: Crăciunelu – Șugag 4-0 (1-0): Andrei Nandrea (5, 20), Luca Cîmpean (17), Tudor Popa (29); Ciugud – Livezile 0-1 (0-1): Darius Drăgan (10); *finala mică: Șugag – Ciugud 0-1 (0-0): Luca Cătană (27); *finala mare: Crăciunelu de Jos – Livezile 0-2 (0-0): Darian Gărduș (25), Roberto Sagău (27).

Locul întâi: Livezile, locul 2: Crăciunelu de Jos, locul 3: Ciugud; locul 4: Șugag. Golgheter: Tudor Mărginean (Crăciunelu de Jos), cel mai bun portar: Horațiu Niciu (Livezile): cel mai bun jucător: Darian Gărduș (Livezile); arbitri finalelor: Andrei Mutu și Alexandru Văidean (ambii Alba Iulia). Formațiile din careul de ași au fost recopensate de către Asociația Județeană de Fotbal Alba cu trofee, medalii și mingi; trofeu de excelență pentru antrenorul albaiulian Iosif Luca – în vârstă de 89 de ani, acesta primind un tort, un trofeu și o minge. Competiția a debutat în 2018, când învingătoarea ediției inaugurale a fost Bistra. Următoarea ediție a fost întreruptă din cauza pandemiei de coronavirus, iar anul trecut campioană a devenit Crăciunelu (fără a primi gol), prezentă în Sibiu, la faza zonală.