ACCIDENT rutier la Vidolm: Un bărbat de 60 de ani, transportat la spital după ce a ieșit cu mașina în decor și s-a izbit de un zid

Un accident rutier a avut loc luni, 11 ianuarie, în jurul orelor 05.30, pe raza localității Vidolm din județul Alba.

La data de 11 ianuarie 2021, în jurul orelor 05.30, un bărbat de 60 de ani, din Abrud, în timp ce conducea un autoturism pe DN 75, pe raza localității Vidolm, a pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un zid de piatră situat pe marginea carosabilului.

Your browser does not support the video tag.

În urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate.

Foto: arhivă