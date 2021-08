ACCIDENT GRAV de muncă, la Sebeș: Un tânăr și-a RETEZAT mâna cu flexul, în timp ce tăia cadrul unui geam

Nereguli la facturile de gaze și curent: Peste 10 mii de români au sesizat ANRE în primele șase luni din 2021. Ce amenzi a aplicat instituția

Peste 10 mii de români s-au plâns în primele șase luni ale anului Autorității de Reglementare în Energie de felul în care sunt tratați de marii furnizori de gaze și curent. Câte dintre plângerile lor au fost și soluționate, nu știm. Șefii ANRE spun, însă, că în urma acestor sesizări au dat amenzi usturătoare.

Hidroelectrica, o companie deținută de stat, care are acum cele mai bune prețuri la energie, are de achitat circa un milion de lei. Compania a fost sancționată și pentru că nu a fost în stare să le trimită românilor, care i-au devenit clienți, facturi timp de luni bune. Amenzi au primit și Enel, Eon, Electrica si CEZ, spune vicepreședintele ANRE la Digi24.

Către piața de energie se uită și Consiliul Concurenței. Bogdan Chirițoiu a dezvăluit, tot la Digi24, că există suspiciuni că unora dintre românii care vor să schimbe furnizorul li se pun bețe în roate. Dacă suspiciunile se vor adeveri, vor fi aplicate amenzi.

Zoltan Nagy-Bege, vicepreședintele ANRE: În doar 6 luni în 2021 am depășit 10.000 de plângeri. Sunt foarte multe plângeri. Avem peste o mie de sesizări la adresa Hidroelectrica. Unele au fost rezolvate. S-au dispus amenzi. Cred că este compania, la adresa căreia sunt cele mai multe plângeri din gestiunea noastră. Sunt dificultăți pe care le întâmpină în primirea și gestionarea avalanșei de cereri pentru că trebuie să recunoaștem că are de luni bune cele mai mici prețuri și în comparatorul de pe site-ul ANRE. Am aplicat sute de amenzi în valoare de peste un milion de lei către Hidroelectrica. Ei chiar fac eforturi și încearcă să se adapteze să gestioneze. Practic, toți furnizorii mari, toți furnizorii de ultimă instanță, CEZ, Electrica, EOn, Enel, pentru nerespectarea termenelor de răspuns la solicitări de ofertă, pentru nerespectarea termenelor în care trebuie să semneze contractul. Și la toți, pentru aceste nereguli s-a aplicat o amendă de 400.000 lei, în mai multe rânduri deja.

sursa: digi24.ro