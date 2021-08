Acces la Untold doar cu certificat digital EU Covid-19 sau testare rapidă antigen

Carmen de la Sălciua, înapoi la „origini”, într-o poză din mediul online. Fotografia îndrăgită de cântăreața din Alba

„Am fost un om simplu! Ca oricare altă tânără am avut un vis să ajungă cântăreață. Am vrut să fiu artistă, dar a fost totul la nivel de vis, pentru că nu-mi imaginam că lucrurile vor lua o întorsătură așa benefică în viața mea. Am avut o copilărie frumoasă, am crescut la sat, la Sălciua, de unde-mi vine și numele, simplă, am crescut cu animale.”

Celebra interpretă a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie spunând că este „cea mai faină poză a mea” semn că nu a uitat nici o clipă de unde a plecat, chiar dacă în prezent se află pe culmile succesului și este una dintre cele mai populare interprete din România. Pagina ei de Facebook are peste 300.000 de urmăritori, iar videoclipurile au zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.