Abuzurile funcționarilor DIRECŢIEI DE VENITURI (IMPOZITE ŞI TAXE) din cadrul Primăriei Alba Iulia bagă mâna în buzunarul contribuabililor

În atenţia cetăţenilor municipiului Alba Iulia şi a Domnului primar GABRIEL PLEŞA

De câțiva câțiva ani s-a instituit la Direcţia de venituri din cadrul Primăriei Alba Iulia, din ordinul directorului Badiu Călin, obligarea cetăţenilor de a efectua pe cheltuiala lor lucrarea cadastrală pentru înregistrarea geometriei imobilului în cartea funciară, lucrare care potrivit Legii nr 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare se face gratuit pentru toţi cetăţenii României.

Art. 9 alin. 23 din această lege prevede că: „Se instituie programul naţional de cadstru şi carte funciară în scopul ÎNREGISTRĂRII GRATUITE a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale”.

Programul este finanţat din venituri proprii ale ANCPI, din fonduri europene şi din bugetul local al primăriilor.

Modul de lucru în cadrul direcţiei de venituri este în felul următor: în momentul în care soliciţi eliberarea unui certificat de atestare fiscală (indiferent pentru ce motiv), dacă în extrasul de CF nu ai înregistrată geometria imobilului ţi se refuză eliberarea acestui certificat şi eşti îndrumat să iei legătura cu un topograf pentru efectuarea acestei lucrări.

Am păţit lucrul acesta în septembrie 2022 când am solicitat certificat fiscal pentru dezbatere succesorală. Necunoscând Codul fiscal, am luat de bun ce mi-a spus funcţionara de la ghişeu şi am luat legătura cu topograful pentru realizarea lucrării cadastrale, pe cheltuiala mea bineînţeles.

Am mers, apoi, cu această lucrare la Registrul Agricol în cadrul Primăriei unde am completat declaraţia pentru stabilirea impozitului pe teren conform acesteia. De la Registrul Agricol am fost trimisă cu această declaraţie la Direcţia de Venituri (taxe şi impozite).

Aici mi s-a adus la cunoştinţă faptul că, trebuie să-mi calculeze impozit pe teren pe 5 ani anterior cu încadrare la categoria „curți-construciți” a întergii suprafeţe de teren, cu toate că până la acea dată am plătit impozit pe „curti-construcții” şi „grădină” conform declaraţiei şi schiţei de mână existente la dosarul personal.

Nu am fost de acord cu acest lucru şi am solicitat să mi se prezinte temeiul legal în baza căruia se face această recalculare a impozitului. După multe insistenţe mi-a fost precizat ca temei legal Art. 110 din Codul de procedură fiscală, care nu are nicio legătură cu situaţia mea.

Aşa că a fost emisă o nouă decizie de impozitare pe anul 2022, prin care mi s-au anulat toate bonificaţiile de care am beneficiat în perioada 2017-2022, s-a recalculat impozitul cu încadrarea întregii suprafeţe de teren la categoria curţi-construcţii şi mi s-au calculat penalităţi de întârziere, tot pe perioada 2017-2022.

Am făcut contestaţie aşa cum se prevede în decizie în termen de 45 de zile, contestaţie care bineînţeles mi-a fost respinsă şi verbal mi s-a spus că pot să merg în instanţă pentru că oricum nu o să câştig.

Am ales să merg în instanţă şi am câştigat la Tribunalul Alba, care prin hotărârea pronunţată a dispus anularea Dispoziţiei nr. 1578/06.12.2022 emisă de Primarul Municipiului Alba Iulia prin care mi-a fost respinsă contestaţia şi anularea Deciziei de impunere emisă de Direcţia de Venituri în ce priveşte impozitul pe teren, hotărâre care a rămas definitivă şi la Curtea de Apel Alba Iulia.

În cuprinsul Deciziei Curţii de Apel se face menţiunea: „Curtea reţine că instanţa de fond a făcut referire la această normă pentru a-şi fundamenta concluzia conform căreia, realizarea unei lucrări cadastale, în care să fie defalcate suprafeţele terenului pe categorii de folosinţă, nu era necesară în vederea impozitării terenului în cauză”.

„Conchizând, Curtea reţine că organul fiscal local a procedat la recalcularea retroactivă a impozitului pe teren, luând în considerare categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, fără a avea temei legal, care o îndreptăţeşte să ia o asemenea măsură, astfel că în mod legal a fost sancţionată de instanţa fondului cu anularea actelor atacate”.

Dacă aţi realizat lucrarea cadastrală din proprie iniţiativă şi la momentul prezentării acesteia la Direcţia de

Venituri s-au constatat diferenţe faţă de situaţia existentă, atât la terenuri cât şi la clădiri (în sensul că acum aveţi suprafeţe mai mari) impozitul pe noile suprafeţe se calculează conform Art. 461 alin. 9 (pentru clădiri) şi Art. 466 alin. 6 (pentru teren) începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează lucrarea de cadastru la OCPI.

Recalcularea impozitului pe 5 ani anteriori atât la clădiri cât şi la terenuri este un ABUZ din partea funcţionarilor de la Direcţia de Venituri şi împotriva deciziei de impunere se poate face contestaţie, iar dacă aceasta este respinsă se poate deschide acţiune în instanţă.

Se ştie că foarte multe persoane au trecut prin această situaţie, dar dacă nu au făcut contestaţie în termen de 45 zile nu mai pot deschide acţiune în contencios-administrativ, dar pot face plângere penală pentru abuz în serviciu şi să solicite recuperarea sumei pe care au fost obligaţi să o plătească fără temei legal (atât pentru lucrarea cadastrală cât şi din recalcularea impozitului) de la persoanele care se fac vinovate de aceste abuzuri.

ATENŢIE! Pentru cei care solicită certificat fiscal, în cererea de eliberare a acestuia, în mod abuziv a fost introdus următorul text: „Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal, că la data prezentei nu sunt modificări ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă la organul fiscal. În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situaţiei fiscale din motive imputabile persoanei fizice mă oblig să furnizez precizările şi documentele necesare clarificării acesteia în regim de urgenţă. În caz de nefurnizare a informaţiilor şi documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea situaţiei fiscale”.

Certificatul fiscal trebuie să se elibereze pe loc, deoarece el atestă dacă persoana respectivă are sau nu datorii faţă de bugetul local şi nu aveţi obligaţia realizării lucrării cadastrale deoarece certificatul fiscal nu are nicio legătură cu Carte Funciară.

Toate aceste aspecte reprezintă un grav abuz în serviciu al funcționarilor de la Direcţia de Venituri din cadrul Primăriei Alba Iulia.

Adriana MATEȘ

