A aplicat „argumentul” pumnului după o discuție în contradictoriu: Bărbat din Valea Vinului „premiat” de politiști cu dosar penal pentru violență în familie

Prețul la energie electrică pentru fabrici se dublează: „Reacție inflaționistă incredibilă, greu de anticipat”

În ziua în care partidul aflat la guvernare își alegea noua conducere, semnalele din economie sunt extrem de îngrijorătoare. Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, dezvăluie că foarte multe fabrici au primit notificări de dublare a prețului la energie electrică. În 2022, prețurile ar putea fi de patru ori mai mari decât în 2019. Aceste scumpiri se vor regăsi pe lanțul de producție, ceea ce va deschide o spirală a inflaționistă, afirmă Dragoș Damian.

„Domnule Orban, domnule Cîțu, doamnelor si domnilor delegati la Congresul PNL, vineri 24 septembrie la pranz foarte multe fabrici din tara (poate toate) au primit notificare de DUBLARE a pretului la energia electrica activa.

Dupa ce am mi-am revenit din soc, am sunat vreo 15 directori de fabrica (din mai multe domenii) care au confirmat ca toti au primit notificare de dublare a pretului – de la 1 ianuarie 2022, unii chiar de la 1 noiembrie 2021, asta insemnand putine zile in care se poate negocia. Suntem la 600-700 lei / MWatt, dar intelegem ca in 2022 se poate ajunge si la 1000.

Ironia face ca multe fabrici sa fi decis cu cateva luni in urma, cand au inceput scumpirile, sa treaca de la contracte fixe la piata libera, ascultand de autoritati in loc sa asculte de furnizori, care au dat atunci recomandarea corecta: “luati acum si asa, va fi mai rau”. Si o alta ironie face ca unii operatori industriali sa fie notificati despre crestere desi au contracte fixe pentru inca o perioada lunga.

Unii operatori vor “transfera”tarifele mai mari catre clienti crescand preturile, daca cererea o va permite, alti vor avea impact in profitul realizat, ceea ce inseamna si mai putini bani pentru veniturile bugetare din impozit. Poate ca unii antreprenori vor inchide, neputand absorbi o dublare de tarif. Poate ca unele multinationale vor regandi operatiunile din Romania, din cauza cresterilor costurilor de productie odata cu dublarea tarifului la utilitati, la care se adauga si asteptata crestere a salariului minim.

Oricum ar fi, aceasta scumpire va genera o reactie inflationista incredibila, greu de anticipat.

Va rog nu trageti in mesager, dar fac acest apel catre principalul partid aflat la guvernare, care va ramane la guvernare, pentru ca operatorii industriali nu reusesc sa inteleaga o serie de lucruri simple:

– cum se poate dubla practic in nici sase luni pretul la energia electrica, unde sunt agentiile de control? Unii spun ca a crescut cererea dupa pandemie, dar este imposibil ca cererea sa fie mai mare decat era in 2019, cand eram la sub 250 lei / MWatt. Altii spun ca suntem victima colaterala a jocurilor est-vest. Altii spun ca cresterea violenta va fi sursa pentru plata compensatiilor pentru consumatorul vulnerabil – au fost deja declaratii ca plata se va face din castigurile furnizorilor care iata, le obtin prin dublarea tarifelor industriale;

– nu mai exista de loc energie “Made in Romania”? Avem carbune, apa, gaz, petrol, unde sunt, cum pot fi optimizate chiar si tranzitoriu si chiar si cerand acordul UE, pana intra banii pentru Green Deal si avem trecere la energie neconventionala?

– de ce atunci cand eram pe contracte fixe am fost incurajati de autoritati sa mergem in piata libera, unde “competitia va regla preturile”?

– si nu in ultimul rand, unde se va ajunge? La 1000 lei / MWatt – repet, de aproape 4 ori pretul din 2019 – putem usor anticipa o inflatie anualizata de 7-8%.

Sper ca de luni incolo unele dintre aceste intrebari, dar si altele, sa-si gaseasca raspuns”, scrie Dragos Damian pe Facebook.