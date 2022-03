A ajuns în Ucraina cel mai bun sniper din lume: „Wali” a făcut prăpăd în Siria, Afganistan și Irak

Un informatician franco-canadian, „Wali”, considerat cel mai bun lunetist din lume, a sosit în Ucraina, cu scopul de a lupta împotriva forțelor ruse.

Între 2009 şi 2011, el şi-a câştigat porecla „Wali” în timpul petrecut în Afganistan ca parte a unităţii de elită JTF-2, informează News.ro.

El a reuşit un record de ucidere de la distanţă, cu aproape 3.5 km.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers

The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq

— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022