9-10 iulie : Festivalul „Lucian Blaga” ediția a XLI-a, la Sebeș. Conferinţe şi spectacole cu invitaţi prestigioşi

În zilele de 9 şi 10 iulie 2021 va avea loc, la Sebeş, cea de-a XLI-a ediţie a Festivalului „Lucian Blaga”. Conferinţe şi spectacole cu invitaţi prestigioşi

Municipiul Sebeş, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga”, are onoarea de a transmite publicului interesat invitaţia publică de a participa la cea de-a XLI-a ediţie a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, pe care avem plăcerea de a-l găzdui, în zilele de 9 şi 10 iulie 2021, la Sebeş şi la Lancrăm.

Festivalul „Lucian Blaga” este expresia simbolică a preţuirii pe care Sebeşul o dăruieşte memoriei lui Lucian Blaga, poetul luminii şi filozoful misterelor, născut la Lancrăm, în 9 mai 1985. An după an, impactul şi imaginea acestui festival s-au amplificat, fiind onorat de prezenţa unor personalităţi ale vieţii academice, culturale şi ştiinţifice româneşti (în anul 1984, am consemnat participarea lui Constantin Noica; la ultimele ediţii, o prezenţă constantă a fost acad. Alexandru Surdu, pe atunci vicepreşedinte al înaltului for şi preşedinte al secţiei de filosofie, alături de critici literari şi iluştri exegeţi ai operei blagiene, traducători etc).

În cadrul evenimentului, sesiunile de comunicări ştiinţifice, alături de lansările de carte, reprezintă repere de interes menite să deschidă orizonturi noi în rândul audienţei în vederea valorificării, în mod creativ, a gândurilor, ideilor, pe care organizatorii sunt onoraţi să le împărtăşească, prin intermediul participanţilor, unui public mai larg. Vom consolida împreună, în conştiinţa publică, memoria lui Lucian Blaga – poet, prozator, traducător, filosof şi diplomat, personalitate marcantă a culturii române. În acest an, tema festivalului este: „Lucian Blaga – cunoaştere, creaţie, universalitate”.

Organizatorii transmit gânduri de mulţumire domnului prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan şi domnului acad. Ioan Bolovan pentru generozitatea de a fi acceptat invitaţia de a susţine conferinţe în programul evenimentului şi de a promova două proiecte editoriale dedicate publicului participant.

Mulţumiri speciale adresăm şi celor două edituri partenere – editura Ardealul, Târgu Mureş şi editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, alături de care avem bucuria de a oferi cărţile din cadrul festivalului: publicaţiile periodice – „Caietele Blaga” şi „Paşii Profetului”, reproducerea anastatică după „Zamolxe. Mister păgân” (la 100 de ani de la apariţia ediţiei princeps), „Lucian Blaga, dramaturgul” – eseuri semnate de prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, „Lucian Blaga, biografie şi destin” – autor prof. univ. dr. Eugeniu Nistor, cu traducere în limba italiană de Fabio Melano şi „Lucian Blaga – Poemele luminii. Antologie” – ediţie bilingvă româno-italiană, traducători: Ştefan Damian şi Bruno Rombi.