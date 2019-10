Marți, 8 octombrie 2019, ora 11, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii octombrie: Gravură reprezentând Tratatul de la Blaj din 1687 și cetatea Alba Iulia.

Cu această ocazie va fi expusă una dintre cele mai noi achiziții ale Muzeului Național al Unirii, un muzeu cu un patrimoniu care se află într-o continuă dezvoltare. Gravura care a fost recent achiziționată redă scena predării cheilor cetăților Transilvaniei către austrieci, în conformitate cu prevederile Tratatului de la Blaj semnat la 27 octombrie 1687.

Gravura a fost realizată la sfârșitul secolului al XVII-lea, având la bază un desen de Sebastian le Clerc, gravat de Johanna Sibilla Kräusin și tipărit de Jeremias Wolff la Augsburg. Lucrarea face parte dintr-o mapă intitulată Les Actions Glorieuses de S.A.S. Charles Duc de Lorraine &c. en Hongrie, Transylvanie, &c. Imaginea centrală cu titlul Les transilvains soumis prezintă în partea stângă un cort decorat cu Crucea de Lorena, sub care ducele Carol primește de la nobilii ardeleni cheile cetăților Transilvaniei. În partea superioară, flancată de trofee de război și steaguri, este imaginea cetății Alba Iulia, denumită în gravură Weissemburg. Este vorba despre a doua cea mai veche imagine a cetății transilvănene.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.