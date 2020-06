8 iunie 1930- Ziua în care Carol al II-lea îl înlătură pe fiul său, Regele Mihai, de la tron şi se proclamă rege.

După ce în 1925 fuge din ţară, renunţând la drepturile de moştenitor al Coroanei, principele Carol se reîntoarce şi, în 8 iunie 1930 îl înlătură pe fiul său, Regele Mihai, de la tron şi se proclamă rege.

Principele Carol s-a născut la Sinaia, la 3 octombrie 1893. A fost fiul Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria. Primul Rege născut în România a avut o domnie cu împliniri, dar şi multe convulsii.

Potrivit documentelor istorice, la 10 martie 1921, Principele Carol s-a căsătorit cu Principesa Elena, fiica Regelui Constantin al Greciei. Din păcate, această căsătorie nu a durat.

Carol a plecat, în decembrie 1925, împreună cu Elena Lupescu la Paris, renunţând la drepturile de moştenitor al Coroanei. Regele Ferdinand l-a îndepartat din Familia Regală şi l-a desemnat ca moştenitor pe tânărul său nepot, Mihai.

Astfel, prima domnie a MS Regele Mihai I a început în 1927, după moartea bunicului Său, Regele Ferdinand I. Regele-copil a fost tutelat de o Regentă condusă de unchiul Său, Principele Nicolae al României.

In 1927 regele Ferdinand si Ion I.C. Bratianu au murit lasand un gol adanc pe scena politica. Principele mostenitor Carol renuntase la toate drepturile monarhice si traia la Paris sub numele de Carol Caraiman alaturi de amanta sa, Elena Lupescu. In aceste conditii, Mihai, in varsta de sase ani, fiul lui Carol, a fost proclamat rege sub tutela unei regente formata din patriarhul Miron Cristea, printul Nicolae, fratele lui Carol, si Gheorghe Buzdugan, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Lipsa de autoritate a regentei a provocat o criza politica majora, speculata de Partidul National-Taranesc condus de Iuliu Maniu, care dorea aducerea pe tron a lui Carol. Acesta isi schimbase intre timp ideile privind institutia regalitatii si era dornic sa revina in tara in calitate de rege.

Pe 8 iunie 1930, cu 485 de bile albe si una singura neagra in Parlament, Carol Caraiman a devenit regele Carol al II-lea. Regele Mihai, care avea noua ani, a ramas principe mostenitor si a primit titlul pompos de Mare Voievod de Alba Iulia.

Vestea restauratiei a fost primita cu satisfactie atat in societatea romaneasca, dar mai ales in cercurile economice straine care primeau unda verde pentru a intra masiv in spatiul romanesc.

Noul rege a trecut imediat la masuri pentru consolidarea tronului sau: a izolat-o pe mama sa, regina Maria, la Balcic, l-a indepartat de la curte pe Barbu Stirbey, iar pe fosta sa sotie, regina Elena a trimis-o peste granita. S-a constituit imediat si o camarila regala. In ceea ce o privea pe Elena Lupescu, regele Carol al II-lea a actionat in maniera sa caracteristica, impunandu-si vointa. In ciuda tuturor apelurilor liderilor politici de a nu o aduce pe amanta sa in tara, Elena Lupescu s-a stabilit la Castelul Foisor pe 12 august, iar cateva luni mai tarziu s-a mutat in Bucuresti. Acest gest ii va transforma pe Carol al II-lea si Iuliu Maniu in dusmani neimpacati. În 1938, Regele Carol al II-lea a dizolvat partidele politice, a abolit constituţia şi a instaurat un regim de autoritate monarhică.

Pe acest fond, treptat, regimul său îşi pierde sprijinul de care se bucurase instituţia monarhică în România până atunci, astfel că, în 10 ani, situaţia devine foarte grea. Carol al II-lea a abdicat la 6 septembrie 1940, Mihai redevenind rege al României. A ajuns, din nou, în fruntea ţării, într-o perioadă disperată: cel de-al Doilea Război Mondial, o viaţă politică extrem de dificilă şi o ţară în colaps economic. A luat deciziile cele mai bune pentru ţară: s-a opus depăşirii liniei Nistrului şi înaintării Armatei Române în interiorul URSS, alături de armatele Germaniei naziste, iar la 23 august 1944, a hotărât trecerea României în tabăra aliaţilor săi tradiţionali. Această decizie a scurtat războiul cu 6 luni şi a cruţat vieţile a sute de mii de oameni. Astfel, forţele germane au fost obligate să părăsească România.

După ce a abdicat, în 1940, Carol al II-lea a părăsit ţara împreună cu Elena Lupescu şi a locuit în Statele Unite ale Americii, Brazilia şi Portugalia.

A murit la 4 aprilie 1953, fiind înmormântat în capela Regilor Portugaliei din Estoril. Din 2003, rămăşiţele pământeşti ale Regelui Carol al II-lea au fost aduse la Curtea de Argeş, acolo unde sunt înmormântaţi şi predecesorii săi.

Sursa: identitatea.ro