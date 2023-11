6 noiembrie| Ziua internațională pentru prevenirea exploatării mediului în timpul războaielor și conflictelor armate. Cum a ajuns să fie marcată această zi

Majorarea salariilor în învățământ. Ligia Deca: „Se discută, în funcţie de proiecţia de buget pentru anul următor, care vor fi creşterile posibile”

Ligia Deca, ministrul Educaţiei, a declarat, la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, ce-și desfășoară lucrările la Sinaia, că, nefiind finalizată Legea salarizării unitare, se poartă discuţii pentru a se stabili, în funcţie de buget, care va fi majorarea salariilor din învăţământ de la 1 ianuarie.

„(…) Acum se discută, în funcţie de proiecţia de buget pentru anul următor, care vor fi creşterile posibile. Noi ne dorim ca toate angajamentele făcute personalului din învăţământ să poată fi respectate pentru a încuraja ca cei mai buni absolvenţi să intre în profesie şi pentru a încuraja performanţa la clasă. Este clar că, neavând Legea salarizării unitare, care este gestionată în elaborarea sa de către Ministerul Muncii, va trebui să se meargă pe o estimare şi de aceea avem aceste discuţii în curs cu federaţiile sindicale ca, în funcţie de bugetul de anul viitor, să putem stabili împreună cu reprezentanţii personalului din învăţământ care va fi această creştere”, a spus ministrul.

Deca a punctat că se fac eforturi pentru ca aşteptările cadrelor didactice din toată ţara să fie satisfăcute.

„PNL îşi doreşte ca toate promisiunile făcute cadrelor didactice şi personalului din învăţământ să poată fi ţinute. În lipsa Legii salarizării unitare, facem toate eforturile, împreună cu reprezentanţii profesorilor, să ajungem în punctul în care şi ei să simtă că aşteptările cadrelor didactice din toată ţara sunt satisfăcute. Vă promit că Ministerul Educaţiei, ca şi până acum, va rămâne aproape de cadrele didactice şi vom susţine cauza redării prestigiului şi demnităţii în profesia didactică”, a adăugat ministrul.

În privința discuțiilor legate de buget, Ligia Deca, a precizat că ele sunt în curs, punctând că doar pentru cheltuielile salariale se estimează un plus de 15 miliarde de lei faţă de bugetul de anul trecut.

„Avem în curs discuţia pentru bugetul de anul viitor, avem o estimare, de exemplu, ceea ce înseamnă cheltuielile salariale în plus pentru respectarea angajamentelor legale luate odată cu creşterile salariale din luna iunie. Avem un plus de 15 miliarde de lei numai pe creşterile survenite în acest an faţă de bugetul de anul trecut. Discutăm per ansamblu, bugetul este în elaborare şi avem un dialog tehnic pe acest subiect”, a declarat ministrul.

