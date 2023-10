31 octombrie | Licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 45 locuri de parcare rămase libere, în Municipiul Aiud

Alba Chess 2023: 59 de elevi ai Şcolii gimnaziale “Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia prezenţi la startul etapei pe şcoală a festivalului coordonat de Mihnea Costachi, fost elev al şcolii

Festivalul Alba Chess, organizat de Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, a debutat în această săptâmână în mai multe şcoli din judeţul Alba.

Adresat elevilor din clasele 0-4, festivalul are ca scop promovarea şahului în rândul copiilor, fiind parte dintr-un proiect mai amplu derulat de cele două instituţii judeţene mai sus menţionate de promovare a sportului şcolar.

Coordonatorul festivalului este tânărul maestru international albaiulian Mihnea Costachi, multiplu campion naţional şi European de junior, care va participa la majoritatea turneelor desfăşurate în cadrul festivalului alături de alţi şahişti, antrenori şi organizatori de turnee din judeţul Alba implicaţi în organizare. Dupa finalizarea studiilor universitare, Mihnea Costachi a revenit in Alba Iulia şi este decis sa se implice activ în promovarea şahului în şcoli şi pregătirea copiilor pasionaţi de şah.

Competiţia se desfăşoară în 3 etape. In prima etapă (3-13 octombrie), organizată la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care a transmis sau transmite o solicitare de înscriere pe adresa de email [email protected], participarea este liberă, iar primii 3 clasaţi se califică în cele 16 grupe zonale care se vor desfăşura în săptămâna 16-20 octombrie. Primul clasat in fiecare din cele 16 grupe zonale se va califica pentru etapa finală (Alba Iulia, 27-29 octombrie) în care elevii calificaţi vor juca meciuri demonstrative pe echipe şi vor participa la antrenamente şi activităţi şahiste sub îndrumarea celor mai buni antrenori din judeţul Alba.

Unul dintre primele turnee s-a desfăşurat chiar la Şcoala gimnazială Ion Agârbiceanu din Alba Iulia, unde Mihnea Costachi a studiat până în clasa a 8-a şi a făcut-o chiar foarte bine, încheind toţi anii cu media 10. Prezenţa lui Mihnea la fosta lui şcoală a stârnit un mare interes în jurul elevilor pasionaţi de şah şi a cadrelor didactice, în frunte cu prof.Nicolae Andron (directorul instituţiei), prof.Cornel Breaz (care l-a însoţit pe Mihnea la mai multe olimpiade şcolare de şah) şi prof.Nicoleta Mândroc (fosta învăţătoare a lui Mihnea), competiţia fiind onorată şi de prezenţa inspectorului şcolar general Cornel Sandu, care a fost foarte plăcut surprins de faptul că nu mai puţin de 59 de elevi ai şcolii au participat la concurs. “Cunoscut fiind rolul educaţional al şahului, mă bucur să văd atâţia elevi jucând împreună şah şi îi încurajez să continue să practice acest frumos joc, ale cărui beneficii în pregătirea şcolară sunt binecunoscute. Sunt convins că şi celelalte instituţii de învăţământ din judeţul Alba înteleg importanţa activităţilor sportive şi se vor implica activ în competiţiile sportive şcolare pe care le organizăm în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba” a declarat inspectorul şcolar general Cornel Sandu.

La finalul turneului, elevii Luana Berkesy, Sebastian Oprea şi David Tanislav s-au clasat pe primele 3 locuri şi vor reprezenta Şcoala gimnazială “Ion Agârbiceanu” la etapa zonală. Turneul a fost arbitrat de Mihnea Costachi, Marius Ceteraş şi prof.Cornel Breaz.

Alte unităţi de învăţământ care şi-au desemnat deja reprezentanţii în etapa următoare sunt Liceul Tehnologic “Alexandru Domşa” din Alba Iulia, acolo unde competiţia organizată de profesorul Dantes Zaharie cu sprijinul prof.Ioana Tara şi prof.Tabita Florea s-a bucurat de asemenea prezenţa lui Mihnea Costachi, care va fi reprezentat în faza zonală de Darius Bălăşcan, Gabriel Micu şi Marina Medrea, şi Şcoala gimnazială Câlnic, la care elevii calificaţi sunt Christopher Girardi, Natalia Eugenia Niţă şi Rebeca Daria Marcu, concursul la aceasta şcoală fiind coordonat de prof.Cornelia Marcu.

Festivalul şahist şcolar continua şi în zilele următoare, şcolile care nu au solicitat încă participarea putând să transmită formularele de înscriere pe adresa [email protected], cu condiţia ca etapa pe şcoală să fie organizată cel târziu in data de 13 octombrie. Organizatorii oferă sprijin logistic pentru şcolile care nu deţin suficiente seturi de şah şi cadre didactice cu experienţă în organizarea unor competiţii de şah.