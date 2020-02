30% din vizitatorii site-urilor porno sunt minori: 10% sunt copii sub 10 ani – STATISTICI

O treime dintre cei care intră pe site-uri pornografice sunt copii, iar unii dintre ei nici măcar nu au împlinit 10 ani, conform unor statistici. Experţii atrag atenţia că expunerea la pornografie îi poate incita pe micuţi să abuzeze copiii mai mici ca ei.

Conform unor statistici, o treime dintre cei care intră pe site-uri pornografice sunt copii. În plus, 10% din totalul celor care intră pe asemenea pagini sunt copii mai mici de 10 ani. Pentru că accesul timpuriu la imagini pornografice poate avea efecte grave asupra celor mici, experţii atrag atenţia părinţilor că pot combate fenomenul ocupându-se din timp de educaţia sexuală a copiilor, pentru a nu mai avea asemenea curiozităţi. În plus, părinţii au la îndemână o serie de instrumente pentru a stopa fenomenul, susţin experţii în securitate IT.

Teodora Stoica, coordonator program siguranţă online al Asociaţiei Salvaţi Copiii, fenomenul trebuie atent combătut pentru că materialele cu caracter pornografic sau erotic sunt greu de evitat atunci când navigăm pe internet, iar efetele asupra copiilor nu se lasă aşteptate. „Expunerea la materiale cu caracter pornografic poate avea efecte dăunătoare asupra dezvoltării emoţionale a copiilor şi poate crea o viziune distorsionată asupra ceea ce înseamnă relaţii consensuale fireşti între două persoane adulte. Pentru a evita acest lucru este esenţial ca părinţii să discute cu copiii şi să îi protejeze pe aceştia de conţinut dăunător sau neadecvat vârstei lor folosind programe de filtrare şi control parental”, a precizat Teodora Stoica.

Efecte pornografiei asupra copiilor

Această deschiderea a părinţilor pentru comunicarea pe probleme sexuale este obligatorie pentru că specialiştii platformei americane Enough Is Enough (EIE), care luptă, printre altele, pentru siguranţa copiilor care neavighează pe internet, explică măsura în care pornografia îi poate afecta pe cei mici.

În primul rând, expunerea la pornografie poate incita pe copii să-i abuzeze de copiii mai mici. Deşi foarte dură, această afirmaţie este susţinută de experţi care avertizează că orice activitate sexuală prematură a copiilor are două posibile cauze: experienţa şi expunerea. Acest lucru înseamnă că un copil cu un comportament sexual deviant a fost fie molestat, fie expus la sexualitate prin intermediul pornografiei, susţine Stephen J. Kavanagh, autor al cărţii Protecting Children in Cyberspace.

Apoi, experţii EIE susţin că minorii, care în prezent accesează site-uri porno, pot avea mai târziu probleme în relaţia de cuplu şi pot prezenta un risc sporit de a deveni agresori domestici şi chiar de a comite violuri. În plus, specialiştii EIE averizează că filmele pornografice, indiferent de intensitatea imaginilor prezentate, transmit copiilor un mesaj foarte periculos: sexul fără responsabilitate, neprotejat, este acceptabil şi dezirabil. Una dintre consecinţe va fi predispoziţia tot mai precoce a copiilor de a imita comportamentul sexual al adulţilor. Iar această tendinţă este, la rândul ei, însoţită de pericole precum bolile venerice şi sarcinile nedorite.

Pas cu pas, cum restricţionăm accesul la site-uri porno

Silviu Stahie, specialist în securitate informatică la Bitdefender, susţine că accesul minorilor la site-uri destinate adulţilor poate fi restricţionat cu un minim de efort, iar metodele utilizate sunt mai simple decât îşi imaginează părinţii.

„Părinţii pot limita şi chiar interzice accesul la aceste resurse online, folosind uneltele deja disponibile în sistemele de operare şi instalând o soluţie de securitate care poate face o filtrare automată a conţinutului accesat de minori. În prezent site-urile cu conţinut pornografic nu restricţionează decât formal vizitarea acestora de către minori: deşi majoritatea site-urilor solicită utilizatorilor să valideze că au peste 18 ani, acestea nu au cum să verifice în mod concret vârsta reală a celor care le accesează. Toate sistemele de operare majore, inclusiv Windows, Android si iOS, au unelte care permit părinţilor să activeze conturi dedicate pentru copii. În acest fel, adulţii pot decide ce aplicaţii sunt instalate si pot vedea oricând activitatea offline şi online a copiilor. De exemplu, la iniţializarea unui telefon nou cu Android, părinţii pot crea un cont Google definit ca aparţinând unui copil.

Unul dintre părinţi instalează aplicaţia Family Link şi leagă noul telefon al copilului de cel al său, urmând paşii descrişi de producător. După finalizarea procedurii, copiii nu pot instala aplicaţii fără aprobarea părintelui, iar activităţile copilului sunt complet transparente, inclusiv tentativele de acces a site-urilor cu conţinut pentru adulţi. Proceduri similare sunt disponibile şi pentru Windows 10 şi iOS. Peste aceste unelte, recomandarea este să utilizăm o soluţie completă de securitate. (…) În acest fel, copilul este protejat oriunde s-ar afla şi de alte situaţii nedorite: căutări nepotrivite vârstei în motoare de căutare, vizionare de conţinut foto sau video care nu este dedicat copiilor, acces la site-uri de pariuri sau de jocuri de noroc sau pe forumuri care incită la ură sau violenţă”, conchide Silviu Stahie.

Sursa: adevarul.ro