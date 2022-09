3 octombrie| Începutul anului universitar 2022-2023 la UAB: Festivitatea de deschidere va avea loc la Casa de Cultură a Studenților...

FOTO| Andreea Muntean, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, admisă prima la specializarea „Tancuri” de la Academia Militară Sibiu

Aspirațiile și obiectivele vor deveni mai ușor de îndeplinit atunci când există motivație, muncă și încredere în forțele proprii. Orice obstacol trebuie privit ca pe o provocare și o oportunitate pentru a te dezvolta și a crește ca și individ.

Pentru absolventa Andreea Muntean, provocările din viața de elev militar au fost multe, dar sub îndrumarea potrivită, toate au devenit mai ușor de parcurs. Andreea a fost admisă prima la specializarea „Tancuri” din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, o specializare care o va provoca din toate punctele de vedere.

„Momentul în care am purtat pentru prima dată gradele de absolvent m-au făcut să fiu recunoscătoare și mândră că am absolvit Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, care timp de patru ani mi-a fost casa în care am legat prietenii adevărate, iar alături de colegi am râs, am plâns și mi-am făcut amintiri despre care o să-mi amintesc cu drag peste ani. Cadrele didactice și militare au avut cel mai important rol în formarea mea ca viitor ofițer al Armatei Române și datorită lor am trecut cu bine peste toate provocările întâmpinate.

Cu multă muncă și încredere în forțele proprii am reușit să fiu admisă prima la specializarea „Tancuri” din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, aceasta fiind cea mai importantă realizare a mea de până acum”, ne-a mărturisit Andreea.