29 de localități din județul Alba vor rămâne aproape două zile fără apă potabilă: Care sunt zonele vizate

SC Apa CTTA S.A. Alba, anunță că furnizarea apei potabile va fi sistată pentru consumatorii din mai multe localități. Lucrările programate pentru astăzi vor fi amânate cu 24 de ore și vor dura 40 de ore.

SC APA CTTA SA ALBA anunță că, din motive tehnice, care nu îi aparțin, este nevoită să amâne lucrările de reabilitare a aducțiunii de apă cu 24 h, urmând ca aceasta să aibă loc marți 23.06.2020, începand cu ora 22.00. Astfel, se va sista furnizarea apei potabile pentru consumatorii din urmatoarele localitati: Teius, Stremț, Geoagiu, Geomal Beldiu, com Rădești, Tifra, Garbova de Jos, com Miraslău, Coslariu Nou, Mihalt, Obreja, Cistei, Crăciunelul de Jos, Bucerdea Granoasă, Sincel, Iclod, Pănade, Sona, Valea Lungă, Glogovet, Lunca, Tăuni, Lodroman, Lunca Tarnavei, Fărău, com. Unirea, Noșlac, orașul Ocna Mureș (cu localitatile aferente acestuia) si toti abonatii racordati direct din aceasta magistrala.

Din cauza lucrărilor deosebit de complexe, estimăm durata întreruperii la cca. 40 de ore, fapt care ar putea afecta si rezervele de apă existente in rezervoarele altor localități

La reluarea furnizării pot aparea local depășiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiti să procedăm la purjarea apei (spălări locale), pînă la încadrarea acesteia în parametrii de calitate, situație în care rugăm clienții, să folosească apa numai in scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.