25 Octombrie: Ziua europeană a justiției civile

La 25 octombrie este marcată, anual, Ziua europeană a justiției civile, destinată tuturor cetățenilor europeni care activează în domeniul justiției.

Ritmul tot mai alert al transformărilor sociale din ultimii ani a generat un proces intens de profesionalizare a justiției civile, ramurile dreptului privat fiind în continuă diversificare. Pe de altă parte, normele și procedurile judiciare devin tot mai specializate și complexe. De aici apare pericolul unei ”abstractizări” a modului de funcționare a mecanismului judiciar pentru majoritatea cetățenilor.

Ziua europeană a justiției civile are ca obiectiv sensibilizarea cu privire la dreptul persoanelor de a avea acces la justiție în situațiile în care acestea muncesc, se căsătoresc, au copii, sau achiziționează bunuri și servicii într-un alt stat al UE. Altfel spus, rostul principal al acestei celebrări este acela de a aminti că justiția este un serviciu pentru cetățeni care le dă posibilitatea de a-și rezolva disputele private și de a-și afirma drepturile.

Prin organizarea evenimentelor din această zi se dorește o încercare de creștere a gradului de transparență a procedurilor judiciare, în așa fel încât acestea să fie pe deplin accesibile fiecărui cetățean în parte. Acțiunile desfășurate au ca scop apropierea justiției de cetățeni, pentru a-i ajuta să fie mai bine informați asupra drepturilor lor și pentru a înțelege mai bine modalitatea de funcționare a justiției de zi cu zi.

La data de 5 iunie 2003, Consiliul Europei și Uniunea Europeană au stabilit desfășurarea în fiecare an, în ziua de 25 octombrie, a Zilei europene a justiției civile, cu scopul de a aduce în atenția cetățenilor europeni a modul de funcționare a justiției și de a sprijini dezvoltarea unui spațiu judiciar comun european.

Ziua europeană a justiției civile este marcată în 2015 de către instanțele din România, la 25 octombrie, conform hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), din 6 octombrie 2016. S-a decis să se marcheze această zi prin invitarea în instanțe și parchete, precum și la sediul CSM, a cetățenilor, reprezentanților mass-media și a unor grupuri organizate de elevi și studenți.

Printre evenimentele organizate de instanțe în țară și în București, cu prilejul acestei zile, se numără: organizarea, pentru cei interesați, a unor prezentări cu privire la circuitul dosarelor, etapele procesuale până la soluționarea unor cauze, modalitatea de lucru a personalului instanței/ parchetului, ori alte aspecte relevante privind actul de justiție; implicarea judecătorilor și procurorilor în activități de educație juridică în școli sau la sediul instanțelor/ parchetelor (ex: „Unde-i lege nu-i tocmeală”, „Educația juridică pentru liceeni” etc.); organizarea unor procese simulate și dezbateri pentru elevi și student etc., se arată pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

