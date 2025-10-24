24 Octombrie: Ziua Națiunilor Unite – o zi dedicată păcii, cooperării internaționale și dezvoltării globale

În fiecare an, la 24 octombrie, se celebrează Ziua Națiunilor Unite, pentru a marca intrarea în vigoare, în 1945, a Cartei Organizației Națiunilor Unite (ONU). Prin ratificarea acestui document fondator de către majoritatea semnatarilor săi, inclusiv a celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate, Organizația Națiunilor Unite și-a început oficial activitatea.

Sărbătorită din 1948, Adunarea Generală a ONU a recomandat ca statele membre să facă din această zi o sărbătoare publică, dedicată informării popoarelor din lume cu privire la obiectivele și realizările Organizației Națiunilor Unite. A devenit o zi marcată la nivel mondial prin întâlniri, discuții, expoziții, precum și alte evenimente.

Anul acesta, cu ajutorul acestei zile, Organizația Națiunilor Unite dorește să evidențieze acțiunile concrete pe care oamenii le pot face pentru a contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Printre aceste acțiuni, potrivit site-ului oficial al ONU, se numără: donarea a ceea ce nu mai este folosit, evitarea risipei alimentelor, dar și a apei, vaccinarea familiilor pentru protecția lor, dar și a celor din jurul acestora, ajutarea și îndrumarea copiilor din comunitățile defavorizate să citească, reciclarea hârtiei, plasticului, sticlei și aluminiului, plantarea unui copac pentru a ajuta la protejarea medicului înconjurător.

În mesajul său, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, afirma: ”Omenirea a intrat în epoca durabilității, cu un angajament global de a îndeplini marea promisiune a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. În cel de-al 71-lea an al existenței acestei organizații, avem 17 obiective pentru a ne propulsa spre un viitor mai bun pentru toți pe o planetă sănătoasă”.

Totodată, în această zi are loc un concert cu tema ”Freedom First”, un concert care celebrează și reflectă activitatea organizației, realizat cu ajutorul limbajului universal al muzicii. Participă orchestra de muzică tradițională coreeană Lang Lang, faimosul cor Harlem Gospel, Opera Maghiară de Stat cu interpretări susținute de soprana Andrea Rost și alți artiști notabili.

Organizația Națiunilor Unite a fost fondată la 24 octombrie 1945, după Al Doilea Război Mondial, de către 51 de țări care și-au luat angajamentul să mențină pacea și securitatea la nivel internațional, prin dezvoltarea relațiilor de prietenie și promovarea progresului social, a standardelor mai bune de viață și a drepturilor omului.

Numele de ”Națiunile Unite”, propus de președintele Statelor Unite ale Americii, Franklin D. Roosevelt, a fost menționat pentru prima dată în Declarația Națiunilor Unite, la 1 ianuarie 1942, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când reprezentanți din 26 de state au promis că Guvernele lor vor continua să lupte împreună împotriva Puterilor Axei. În 1945, reprezentanți din 50 de țări s-au întâlnit la San Francisco, la Conferința Națiunilor Unite pentru Organizația Internațională, pentru a redacta Carta Națiunilor Unite. Delegații au deliberat pe baza propunerilor la care lucraseră reprezentanții Chinei, Uniunii Sovietice, Regatului Unit și ai SUA, la Dumbarton Oaks, în august — octombrie 1944.

Carta a fost semnată la 26 iunie 1945 de către reprezentanți din 50 de țări. Polonia, care a nu a fost reprezentată la conferință, a semnat mai târziu documentul și a devenit unul din cele 51 de state membre fondatoare. Oficial, Organizația Națiunilor Unite a luat ființă la 24 octombrie 1945, când Carta ONU a fost ratificată de China, Franța, Uniunea Sovietică, Regatul Unit, SUA și de o majoritate de alți semnatari.

România a demarat procedurile de aderare la Organizația Națiunilor Unite imediat după sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1946, dar a fost admisă la 14 decembrie 1955, împreună cu alte 15 state. România a fost membră în cele mai importante organisme ale ONU, precum Consiliul de Securitate, în anii 1962, 1976-1977, 1990-1991 și 2004-2005, sau Consiliul Economic și Social (ECOSOC), în anii 1965-1967, 1974-1976, 1978-1980, 1982-1987, 1990-1998, 2001-2003 și 2007-2009, potrivit site-ului MAE.

Secretarul general al ONU este sud-coreeanul Ban Ki-moon (de la 1 ianuarie 2007), ales de Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate, pentru un mandat de cinci ani, reînnoit în iunie 2011. Cel de-al doilea mandat acoperă perioada 1 ianuarie 2012 — 31 decembrie 2016.

La 13 octombrie 2016, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite l-a desemnat oficial pe fostul premier portughez Antonio Guterres drept succesorul secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, pentru un mandat de 5 ani. Mandatul noului secretar general al ONU va începe la 1 ianuarie 2017.

Sursa: agerpres.ro

