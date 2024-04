24-25 aprilie 2024: Evenimentul „Bucuria Florilor” la Sebeș și Cugir. Pachețele cu trei flori de primăvară din specii diferite pentru publicul interesat

În data de 24, la Sebeș și 25 aprilie, la Cugir, ascoiația „La Pas”, alături de companiile Star Transmission & Star Assembly, organizează evenimentul „Bucuria Florilor.” Pentru a celebra ziua biodiversității oamenii care vor participa la eveniment vor primi pachețele cu trei flori de primăvară din sepcii diferite.

„Evenimentele, atât cel de la Sebeș cât și cel de la Cugir, o să fie deschise publicului larg, poate să vină cine dorește. O să ofermin pachețele care or să conțină trei flori de primăvară de specii diferite, tocmai ca să simbolizăm biodiversitatea. Am ales aceste date deoarece în 22 mai o să fie ziua biodiversității, dar am pus puțin mai repede deoarecem se apropie paștele și lumea o să fie ocupată cu pregătiri pe lângă casă. Sperăm să planteze florile respective pentru a-și înfrumuseța casa. Ne bucurăm că de fiecare dată că cei de la STC și STA ne-au primit de fiecare dată și ne-au susținut și ne susțin în continuare,” a declarat Daniel Dobrea, reprezentatul asociației „La Pas” pentru ziarulunirea.ro.

„Bucuria florilor – un eveniment prin care susținem și dorim să atragem atenția asupra importanței biodiversității !

Florile de primăvară sunt un semn al bucuriei și al optimismului, printre multe altele. Astfel, vom oferi tuturor participanților pachețele cu flori de primăvară (la ghiveci mic) pentru a împărtăși cu voi aceste emoții.

Suntem încântați când găsim parteneri care susțin acțiunile noastre privind importanța mediului înconjurător și protejarea acestuia, iar pe această cale dorim să mulțumim Star Transmission & Star Assembly !

Sebeș – 24.04.2024, începând cu ora 13 – parcare Star Assembly, strada Industriilor

Cugir – 25.04.2024, începând cu ora 13 – parcare Star Transmission, strada Victoriei, nr. 10A

Vă așteptăm la standul nostru pentru a primi flori, zâmbete și voie bună”, au transmis pe rețeaua de socializare Facebook organizatorii evenimentului.

