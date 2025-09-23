23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos

La data de 23 septembrie 1993, Organizația Națiunilor Unite, în parteneriat cu organizația Clean Up the World, au stabilit Ziua Mondială a Curățeniei.

Aceasta zi se doreste a fi o constientizare si o reamintire a faptului ca protejarea mediului inconjurator trebuie sa reprezinte un stil de viata si nu doar un eveniment in sine.

In fiecare an, aceasta zi incearca sa ne aminteasca fiecaruia dintre noi ca un mediu curat este un mediu sanatos.

Sarbatoarea are scopul de a inspira si totodata a indemna comunitatile sa curete, sa imbunatateasca si sa protejeze mediul, prin realizarea de actiuni care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori si arbusti, la proiecte referitoare la conservarea apei si a energiei.

