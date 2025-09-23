23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos
La data de 23 septembrie 1993, Organizația Națiunilor Unite, în parteneriat cu organizația Clean Up the World, au stabilit Ziua Mondială a Curățeniei.
Aceasta zi se doreste a fi o constientizare si o reamintire a faptului ca protejarea mediului inconjurator trebuie sa reprezinte un stil de viata si nu doar un eveniment in sine.
In fiecare an, aceasta zi incearca sa ne aminteasca fiecaruia dintre noi ca un mediu curat este un mediu sanatos.
Sarbatoarea are scopul de a inspira si totodata a indemna comunitatile sa curete, sa imbunatateasca si sa protejeze mediul, prin realizarea de actiuni care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori si arbusti, la proiecte referitoare la conservarea apei si a energiei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu În această zi, prăznuim Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Este o sărbătoare cu crucea neagră, deosebit de importantă mai cu seamă pentru femeile care vor, dar nu reuşesc să rămână gravide. De asemenea, rugăciunile […]
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii Într-un moment în care lumea modernă este lovită de atentate, războaie hibrid, conflicte, atacuri cibernetice, apoape în toate regiunile, pacea şi dreptul fiecărui cetăşean la pace, sunt mai necesare ca oricând. În 1981, printr-o rezoluție emisă de Adunarea Generală a […]
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către toți profesioniștii contabili din România, fiind cunoscută drept “Ziua Națională a Contabilului Român”. Conferinţa Naţională a CECCAR din data de 2 septembrie 2004, a stabilit că ziua de 21 septembrie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme” Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de...
PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață!
PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață! Potrivit noului cadru legal în domeniul...
Știrea Zilei
Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în 20 de ani
Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în...
Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în Palatul Principilor
Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în...
Curier Județean
FOTO | Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii au vizitat clubul motocicliștilor, au primit suc și dulciuri și s-au fotografiat cu bijuteriile pe 2 roți
Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii...
Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori
Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori Pe ordinea...
Politică Administrație
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...
Opinii Comentarii
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos La data de 23 septembrie 1993, Organizația...