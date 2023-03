23 martie: Acțiune de donare de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia. „Uniți pentru viață” – o nouă Campanie Națională de donare de sânge, organizată de studenții din ASCOR

Elevul sergent Călin Hartzos și locotenentul Vlad Haica de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au fostîn perioada 12-18 martie 2023, „ambasadori” ai UE la activitatea internațională organizată de Colegiul European de Securitate și Apărare – European Security and Defence College.

Elevul sergent Călin Hartzos (clasa a XI-a) și domnul locotenent Vlad Haica au reprezentat Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia în Portugalia la o nouă activitate internațională organizată de Colegiul European de Securitate și Apărare – European Security and Defence College, în perioada 12 – 18 martie.

Întâlnirea, la care a luat parte întreaga comunitate a Forumului European al Școlilor Militare de Învățământ Secundar, a fost găzduită de Colegio Militar din Lisabona și s-a desfășurat pe două paliere. Primul a cuprins un curs pe teme de istorie și valori fundamentale ale Uniunii Europene „EU History and Core Values”, dezbaterile fiind susținute de reprezentanți de la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene.

La finalul cursului, elevul sergent Călin Hartzos a concluzionat printr-o scurtă prezentare că: „acest curs a fost cel mai bun exemplu despre ce a făcut Uniunea Europeană pentru noi. Pe lângă prelegerile sau cursurile la care am participat, sunt importante relațiile și amintirile pe care le-am creat împreună. Ce a făcut Uniunea Europeană pentru noi este întrebarea trecutului în timp ce întrebarea prezentului și a viitorului fiind ce putem să facem noi pentru Uniunea Europeană”, a spus Călin.

Despre experiența internațională din Portugalia, elevul sergent Călin Hartzos a mai adăugat: „Dezbaterile la care am participat au tratat diferite teme, de la strategii militare și până la valori morale. Am avut posibilitatea de a cunoaște și interacționa cu comandanți, profesori universitari sau figuri publice portugheze de la care am avut atât de multe de învățat. Această experiență nouă ne-a adus mai aproape de Uniunea Europeană și mai aproape unii de alții, devenind „ambasadori” ai Uniunii Europene în școlile noastre”,

Cea de-a doua activitate a fost reprezentată de cea de-a IX-a reuniune a Forumului European al Școlilor Militare de Învățământ Secundar. Un proiect inițiat la nivelul Uniunii Europene, Forumul își propune printre altele crearea de module comune de instruire privind istoria, geografia Uniunii Europene și valorile comune europene, schimbul de bune practici, crearea de parteneriate și proiecte comune în cadrul ERASMUS+, schimbul de elevi și profesori.