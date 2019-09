21-22 septembrie – Festivalul „Toamna Cugireană” 2019, la a XXII-a ediție: Concursuri, concerte, spectacol de lasere, printre surprizele pregătite. PROGRAM

Centrul Cultural Cugir a definitivat programul dedicat Festivalului ,,Toamna Cugireană”2019, ajuns la cea de – a XXII- a ediție, care va avea loc în perioada 21-22 septembrie. Concursuri „Off Road”, expoziții, concerte, spectacol de lasere, printre surprizele evenimentului.

,,Vom aduce noutăți atât ca trupe cât și expoziții, încercând să ridicăm nivelul calitativ atât al invitaților de pe scenă cât și al expozanților. Avem orchestre și trupe mari care nu apar des la tv sau radio, dar care cântă pe cele mai mari scene din țară, la festivaluri renumite.

În ceea ce privește expozițiile, pe lângă expoziții ale industriei cugirene, la etaj vom găzdui o serie de expoziții noi, pentru orașul Cugir. În premieră va fi organizată, o expoziție a Uniunii Artiștilor Plastici unde vor expune picturi atât ale membrilor locali ai asociației, pictori din Cugir, cât și pictori din județ, cunoscuți si recunoscuți la nivel național. Un alt punct de atracție îl va constitui expoziția Asociației de Modelism Alba”, ne-a declarat directorul general al centrului Cultural Cugir, Diane Dobrean.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI:

Referitor la programul pus la dispoziția publicului, deschiderea oficială va avea loc sâmbătă, 21 septembrie , ora 09.00, după care urmează concursul ,,Off Road” (Poiana cu goruni – Vinerea), iar de la 10.30 – 11.30, spectacolul pentru cei mici ,,Copilăria la ea acasă”. De la ora 17.00, încep concertele: Serenity, Milenium C, Stefan Stan & The Band, Mike Godorgea & Blue Sprits, Juke Box și Bela Santiago. Va urma un spectacol de lasere și formația IRIS.

Duminica va fi o zi de asemenea specială: Off Road – trial (Platou Cetate), parada portului popular, Ansamblul Drăgan Muntean – Deva, Ciprian Roman și Ovidiu Olari, Cristian Fodor și Flavius Cristea. După concertul susținut de invitații din Wasserburg – Germania, spectatorii vor urmării Grupul Izvoare, Ansamblul Nedeea – Novaci, Câmpul Pâinii – Vinerea, Taraful Centrului Cultural și al tinerilor soliști ai Cugirului. Vor evolua de asemenea Nicolae și Tudor Furdui Iancu. Seara va fi încheiată de invitatul special Virgil Ianțu și formația Bucharest Jazz Orchestra.