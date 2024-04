2 aprilie, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Semnal de ALARMĂ privind creșterea numărului de copii care se nasc cu autism

În fiecare an, din 1989 încoace, pe 2 aprilie se sărbătorește Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Cu această ocazie, Asociația „Împreună Pas cu Pas” trage un semnal de alarmă cu privire la creșterea, de la an la an, a numărului de copii care se nasc cu autism în România.

Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobiologică, care apare, adeseori, la naștere sau la vârsta de 18 luni — 2 ani a copilului. Autismul este un sindrom comportamental caracterizat prin dificultăți în comunicare și limbaj, social și comportamental (prin comportamente stereotipe, repetitive, autostimulări). Statisticile arată că autismul apare mai des la băieți decât la fete, proporția fiind de 1 la 4, și este întâlnit în toate tipurile de familii, indiferent de statut, mediu, rasă, etnie, nivel intelectual etc.

Reprezentanții asociației ”Împreună Pas cu Pas” sunt de părere că ar trebui să existe o strategie națională pentru conștientizarea populației cu privire autism și la ora actuală nu există niciun plan concret de cercetare și combatere a acestui fenomen, potrivit unui comunicat remis Agerpres.

„Mulți părinți ne întreabă cum își pot da seama dacă micuții lor suferă sau nu de autism. Există câteva semnale de alarmă, care ar putea sa fi un motiv de îngrijorare pentru părinții, și anume dacă nu reușesc să scoată niciun cuvânt până la vârsta de 16 luni, nu răspund la nume, nu combină două cuvinte până la vârsta de 2 ani, au un contact vizual redus, se atașează de o jucărie sau de un obiect anume, nu știu să se joace cu o jucărie, au activități repetative și stereotipe, au obsesii cu privire la menținerea obiceiurilor (a rutinelor). Totuși, se recomandă părinților să consulte un specialist, deoarece aceste semnalmente pot fi uneori înșelătoare, iar specialistul le poate spune dacă micuțul suferă de autism sau nu”, declară psihologul Nicoleta Burlacu, președintele Asociației „Împreună Pas cu Pas”, citat în comunicat.

Psihologul Nicoleta Burlacu precizează că „metoda care poate îmbunătăți semnificativ viața persoanelor cu autism și care a dat până în prezent rezultatele cele mai bune este terapia cognitiv — comportamentală sau/ și terapia comportamental aplicată ABA (Applied Behavior Analysis)”. Ea precizează că „succesul metodei este cu atât mai mare cu cât este începută terapia cât mai de timpuriu, iar rezultatele sunt spectaculoase”.

ABA (Applied Behavior Analysis) este o știință care se bazează pe anumite metode, utilizând tehnici și principii pentru a aduce schimbări semnificative și pozitive în comportamentul copilului. Aceste tehnici și principii sunt structurate și folosite sub formă de programe, în diferite medii: în familie, la grădiniță/ școală și sub diferite structuri, individuale (unu la una, copil — specialist) sau/ și de grup.

Știați că…

Autismul nu se vindeca, dar se poate recupera? 47% din copiii cu autism pot sa recupereze atat de mult incat sa nu poata fi deosebiti de copiii tipici.

Autismul se poate recupera cu terapie ABA? ABA inseamna Analiza Comportamentala Aplicata.

Fara terapie simptomele autismului se agraveaza in timp?

Poate ati intalnit un copil cu autism recuperat si nu v-ati dat seama ca are autism?

Un copil cu autism poate avea probleme in initierea sau continuarea unei conversatii?

Un copil cu autism poate ajunge sa se integreze cu succes in gradinita si scoala?

Copiii cu autism au emotii. Ei traiesc la fel ca noi toti iubirea, supararea, dorul, satisfactia, tristetea. Doar modul de exprimare este diferit!

Autismul este mai comun la baieti decat la fete (1 fata la 4 baieti)?

Autismul poate sa apara in orice familie indiferent de rasa, etnie, zona geografica, nivel de educatie?

Un copil poate fi: vesel, afectuos, inteligent, haios, harnic, chiar daca are autism?

Cu cat se intervine mai timpuriu, cu atat sansele de recuperare sunt mai mari?

In Romania sunt aproximativ 30.000 de persoane cu autism?

De regula repetitia sustine invatarea, dar in autism recompensa si motivatia sunt cheia? Recompensarea este un

concept folosit masiv in recuperarea copiilor cu autism.

Autismul este o tulburare de spectru? Acest lucru inseamna ca persoanele cu autism sunt foarte diferite, la fel ca noi toti – unele pot vorbi, altele nu; unele pot invata vizual, altele auditiv; unele pot fi mai sociabile altele mai putin.

Nu exista nici un tratament medicamentos care sa vindece autismul, dar cu terapie timpurie intensiva, pana la 47% dintre copiii cu autism pot trai o viata independenta?

Diagnosticul de autism este pus de regula inainte de implinirea varstei de 3 ani? Uneori exista o dezvoltare normala pana la 2 ani, apoi se instaleaza regresul. Alteori semnele sunt evidente din primul an de viata.

Rain Man este doar un film? Adevarat ca este un film bun. Dar pentru a cunoaste ce este autismul, este nevoie de mult mai mult decat un film.

In lume, exista mai multe persoane cu autism decat cu SIDA, diabet si cancer, la un loc?

Pentru a vorbi despre autism este necesar un bagaj considerabil de cunostinte? Si pentru a nu rani, este necesara toleranta, intelegerea si acceptarea. Informeaza-te!

Un copil cu autism poate avea autonomie in activitatile de zi cu zi daca diagnosticul si terapia sunt oferite de timpuriu?

Un copil cu autism are interese foarte restranse? Terapia ii poate dezvolta sfera de interese si abilitati.

Autismul se observa deja de la o varsta frageda (inainte de varsta de 3 ani)?

Autismul nu se vindeca, ci se intelege, se recupereaza, se traieste, se accepta?

Persoanele cu autism au dificultati in intelegerea metaforelor sau expresiilor cu sens figurat, dar se descurca foarte bine in comunicarea directa si transmiterea clara a mesajelor?

Autismul face parte din categoria tulburarilor pervazive de dezvoltare, adica persoana se naste cu autism, nu il dobandeste?

