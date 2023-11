18-19 noiembrie| COD GALBEN și PORTOCALIU în Alba și alte județe din țară: Ninsori, viscol și vânt puternic la munte...

FOTO| Grădinița cu P.P. ”Scufița Roșie” a sărbătorit Ziua Internațională a Toleranței

În data de 16.11.2023, Grădinița cu P.P. ”Scufița Roșie” și structurile aferente (G.P.P. Nr. 2, G.P.N. Nr. 1) au sărbătorit Ziua Internațională a Toleranței.

Activitatea face parte din cadrul proiectului Erasmus+ PATHWAYS (“Professionals and parents to Act Towards a Holistic or Whole Approach for early YearS education”). Pentru a marca cu fast această zi, cadrele didactice alături de părinți și bunici, au desfășurat cu preșcolarii diverse activități după cum urmează:

”Invitați speciali am primit/Povești despre toleranță ei ne-au citit!” – citirea unor povești de către părinți (Elefantul Elmer, Zebra cu puncte, Îmi place așa cum sunt, Povestea ursului cafeniu, Băiețelul cu aripă de fluture);

”Poezii ascultăm/Despre toleranță învățăm!” – recitarea de poezii (Cățelușul șchiop);

”Cercul albinuțelor prietene” – joc de mișcare;

”Expoziție de desene” – realizarea unor desene având ca tematică toleranța;

”Transmitem mesaje în lume!” – realizarea unui poster cu mesaje de Ziua Toleranței;

”Arborele binelui” – lucrare colectivă;

”Lanțul prieteniei” – colaj;

”Costume admirăm/Despre alte etnii învățăm” – prezentarea tradițiilor și a costumului tradițional rrom.

Realizarea acestei activități a avut ca scop implicarea părinților și a tuturor factorilor educaționali, într-un demers educativ coerent care să sprijine dezvoltarea comportamentului tolerant al copilului pentru integrarea ulterioară în viața socială.