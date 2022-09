17-18 septembrie 2022| PROGRAM Târgul agricol „Apulum Agraria”, la Ighiu. Expoziții, concursuri, ateliere și demonstrații

Se scumpește iar motorina? Explicațiile ministrului Energiei, Virgil Popescu

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a declarat convins, miercuri, într-o conferință de presă la Guvern, că deși motorina s-a scumpit iar, prețul unui litru nu va reveni la peste 9 lei/litru. Demnitarul a explicat că motivul creșterii prețului motorinei este scumpirea dolarului.

Întrebat de ce a început să crească iar prețul motorinei, ministrul a răspuns: „Motorina a avut cotatii, Romania este importatoare. Am vazut si eu crestere de la 8,33 lei/litru la 8,44, o crestere de 11 bani. Cotatia motorinei a crescut usor si cu paritatea dolar-euro pentru ca acciza se plateste la dolar. Dar nu estimez o crestere foarte mare a pretului la motorina. Am discutat in piata si posibil sa vina o corectie in jos a pretului motorinei”.

Virgil Popescu a adăugat că din punctul său de vedere prețul motorinei nu va reveni la nivelul lunii iunie, peste 9 lei/litru. „Eu nu cred ca se va intampla acest lucru, eu cred ca va urma, asa cred eu, o corectie in jos si cred ca se va mentine cam cum este acum”, a afirmat acesta.

„Importurile (de motorina) din Rusia sunt reglementate pana pe 5 februarie. Jucatorii din piata gasesc surse alternative. Grecia este o sursa de motorina, Orientul Mijlociu, nu e Rusia singura sursa de diesel din lume”, a mai declarat ministrul Energiei.