17-18 decembrie: Spectacolul „Poveste de Crăciun”, al celebrei Opere Comice pentru Copii, la Inspire Cinema din Alba Mall

Sărbătorile de Crăciun se apropie iar odată cu ele sosește și Moș Crăciun, așteptat de copii tot anul. În scrisorile pentru Moșul, cei mici își înșiră dorințele mult visate întregul an cu speranța să devină realitate in Ajun. Toate scrisorile către Moș Crăciun sunt speciale, sunt emoționante și poartă în ele dorințe dintre cele mai surprinzătoare. Dincolo de inocență și de frumusețea fiecărui cuvânt scris, copiii așază pe hârtie un strop din miracolul Nașterii, din bucuria sărbătorii.

Mulţi ştiu că Moş Craciun trăieste în Laponia, împreună cu ajutoarele sale, nişte spiriduşi care lucrează în fabrica de jucării şi care construiesc cadourile de Crăciun. Tot acolo el primeşte scrisorile copiilor. Moşul are nişte urechi magice, cu care îi aude pe copiii din toată lumea şi astfel ştie când sunt cuminţi.

Cele mai frumoase scrisori către Moș Crăciun le regăsim mai jos:

„Dragă Moșule,

Cred că îți amintești de mine. A trecut multă vreme de când îți scriam în fiecare an și așezam câte-o scrisoare pe fereastră. Plicul îl găseam desfăcut, iar hârtia din interiorul lui era veșnic împăturită stângaci și așezată la loc. N-am înțeles cum de nu o luai de acolo, dar totuși știai de fiecare dată ce îmi doresc. Poate pentru c-ai vrut dintotdeauana ca peste ani să-mi aduc aminte.

Iarna asta am luat teancurile de scrisori și le-am citit. Ți-am cerut pe rând mai multe, mașinuțe, ursuleți de pluș, cărți cu eroi din basme și fel de fel de hăinuțe. Pe lângă asta îți scriam că vreau ca cei din jurul meu să fie sănătoși și să nu mă părăsească. Știi și tu că mi-era mai teamă că-i ia cineva de lângă mine decât să-mi răspunzi că nu am fost cuminte și nu merit să-mi primesc cadourile.

Moșule, anul ăsta de Crăciun nu-ți cer nimic, ceea ce crezi că merit sunt sigur că tu îmi vei aduce. Și nu îți scriu nici măcar pentru tradiție ci ca să îți mulțumesc pentru zâmbetele de peste an, pentru că sunt sănătos, pentru curajul de a nu renunța la visuri și oameni importanți.

În seara de Crăciun am să privesc cerul și știu că am să te văd zâmbind și ai să-mi faci cu ochiul. Atunci voi ști, Moșule, că dorința mi-a fost ascultată.

Pesemne c-am fost tare cuminte dacă m-ai răsfățat nu doar de Crăciun, ci în fiecare zi.”

„Dragă Moș Crăciun,

Ceea ce îmi doresc de Crăciun este ca familia mea să fie fericită, sănătoasă și unită. Îmi doresc și ca tu să faci față tuturor cadourilor solicitate de copiii din întreaga lume. Tu ce mai faci? Cum te mai simți? De acum încolo aș vrea să fiu înconjurată de prieteni și oameni dragi.

Îți doresc un Crăciun fericit și lung!”

„Dragă Moș Crăciun,

Ştiu că această sărbătoare, Crăciunul, înseamnă Nașterea Domnului. Măcar acum să fim mai buni. Un gest de bunătate va repara o inimă frântă. Cu toate că afară este frig, sufletele oamenilor sunt pline de căldură.

Nu îmi doresc foarte multe lucruri. Îmi doresc să nu mai fie nimeni trist, să nu mai ducă oamenii săraci lipsă de nimic. Mai vreau sănătate, mie și familiei mele, și… tuturor.

Într-un final mai vreau ceva, dacă se poate: niște dulciuri și zăpadă. Chiar îmi doresc multă zăpadă anul acesta. Să mă joc alături de prieteni, apoi să merg în casă, la căldură, să văd bradul împodobit. Sper că nu cer prea multe.

Cele mai frumoase gânduri!”

„Dragă Moș Crăciun,

În acest an mi-am dat seama că de fiecare dată ce am vrut acel lucru mi-ai adus. Anul acesta mi-aș dori ca toate cadourile pe care le-ai făcut pentru mine să le pui sub bradul copiilor care au nevoie de ele, dar cel mai mult aș vrea să ne oferi nouă, familiei mele, sănătate și fericire. Acest lucru este cel mai bun.

Pentru mine, Crăciunul înseamnă să împarți lucruri cu familia și prieteni, să oferi dragoste fiecărui om drag ție, dar… să nu uităm de Dumnezeu, să citim din Biblie, să mergem la biserică… tot ceea ce trebuie să facă un creștin bun de sfânta sărbătoare a Crăciunului.”

„Moșule,

Am tot încercat întregul an să fiu cuminte, dar băieții sunt băieți! Tu trebuie să știi acest lucru, pentru că și tu ești băiat! Așa că te rog să nu mă uiți și să îmi aduci cadourile dorite!”

„Dragă Moș Crăciun,

Vreau să îmi cumpăr un păianjen de la magazinul de animale și te rog să vii tu să-l plătești. Vezi că magazinul se închide devreme în ajunul Crăciunului, așa că ar fi bine să te grăbești.”

„Dragă Moșule,

De Crăciun nu vreau foarte mult. Îmi doresc doar sănătate pentru toți cunoscuții și necu­noscuții pe care îi știe Domnul Dumnezeu. Libertate pentru cei lipsiți de forțe și, cel mai important, vreau o minune pentru bunica mea. Mai mult de atât nu-mi doresc.

Moșule, te iubesc!”